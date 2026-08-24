به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین صبح دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به سفر خود به این استان اظهار کرد: دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به کردستان دارد و تلاش می‌کنیم این سفر زمینه‌ساز اقدامات مؤثر برای توسعه ظرفیت‌های علمی، فناوری و نخبگانی استان باشد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ‌های اخیر، افزود: مردم کردستان و سنندج مردمی شریف و بزرگوار هستند و امیدواریم حضور نمایندگان دولت در استان بتواند منشأ خیر و اتفاقات مثبت برای مردم باشد.

افشین با بیان اینکه بخش مهمی از مأموریت این سفر به حوزه نخبگان اختصاص دارد، گفت: اگر قرار باشد آینده کردستان به شکل مطلوبی رقم بخورد، باید از ظرفیت نخبگان استان استفاده شود و زمینه حضور و ماندگاری آنان فراهم شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور ادامه داد: دانش‌آموزان و نخبگان دو گروه مهمی هستند که آینده کشور را می‌سازند و باید برای رشد، شکوفایی و حفظ این سرمایه انسانی برنامه‌ریزی کرد.

وی با اشاره به بررسی ظرفیت‌های کردستان در هفته‌های اخیر، عنوان کرد: در مدت اخیر جلسات متعددی با دانشگاه کردستان و پارک علم و فناوری استان برگزار شده و تلاش کرده‌ایم شناخت دقیق‌تری از مزیت‌ها و ظرفیت‌های این منطقه به دست آوریم.

افشین از تهیه شناسنامه ظرفیت‌های استان کردستان خبر داد و افزود: قابلیت‌ها و مزیت‌های استان در حوزه‌های مختلف بررسی شده است و امیدواریم خروجی این اقدامات در نهایت به اجرای طرح‌های مؤثر و قابل لمس برای مردم و به ویژه جامعه علمی و فناور استان منجر شود.

تقویت زیرساخت‌های علمی کردستان

وی با اشاره به ظرفیت دانشگاه کردستان و پارک علم و فناوری استان بیان کرد: کردستان از نظر فرهنگی، هنری و دانشگاهی ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و حضور استادان توانمند در استان یک فرصت مهم است، اما باید تلاش کنیم نسبت میان ظرفیت علمی و جمعیت دانشجویی به شکل مطلوب‌تری تنظیم شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور یکی از برنامه‌های مورد توجه این معاونت را افزایش جذابیت ماندن نخبگان در استان دانست و گفت: باید شرایطی فراهم شود که دانش‌آموختگان کردستانی و استادانی که در خارج از استان فعالیت می‌کنند، برای بازگشت و مشارکت در توسعه استان انگیزه بیشتری داشته باشند.

وی همچنین بر تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی تأکید کرد و افزود: ظرفیت‌های آزمایشگاهی دانشگاه و پارک علم و فناوری بررسی شده و برخی نیازهای زیرساختی نیز مورد تأیید قرار گرفته است که برای تأمین و تجهیز آنها پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.

افشین با اشاره به پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی پارک علم و فناوری کردستان اظهار کرد: ایجاد کارگاه‌های تولیدی اشتراکی برای فناوران یکی از موضوعاتی است که می‌تواند هزینه فعالیت شرکت‌ها و صاحبان ایده را کاهش دهد.

وی ادامه داد: همان‌طور که در گذشته محیط‌های کار اشتراکی شکل گرفت، اکنون باید به سمت ایجاد کارگاه‌های تولیدی اشتراکی حرکت کنیم تا فناوران بدون نیاز به ایجاد زیرساخت‌های مستقل و پرهزینه بتوانند محصولات خود را توسعه دهند.

کردستان می‌تواند به گذرگاه صادرات فناوری تبدیل شود

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به موقعیت جغرافیایی کردستان و همجواری با مرزهای غربی کشور گفت: نزدیکی استان به بازارهای منطقه‌ای یک ظرفیت مهم برای توسعه صادرات محصولات فناورانه و دانش‌بنیان است.

وی افزود: می‌توان با ایجاد یک هسته صادراتی مناسب، زمینه‌ای فراهم کرد که کردستان به یکی از مسیرهای مهم عرضه محصولات فناورانه به بازارهای منطقه تبدیل شود و از ظرفیت مرزی استان برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان استفاده شود.

افشین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه کشور در جریان جنگ‌های اخیر گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره، اثبات توان کشور در اتکا به ظرفیت‌های داخلی و توان علمی و فناورانه جوانان بود.

وی با بیان اینکه در فاصله کوتاهی تغییرات قابل توجهی در توانمندی‌های فناورانه و دفاعی کشور ایجاد شده است، اظهار کرد: این تجربه نشان داد که سرمایه‌گذاری بر دانش و فناوری و اعتماد به جوانان می‌تواند توان کشور را در شرایط دشوار به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

انسجام ملی سرمایه مهم کشور است

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، مردم را یکی از عوامل اصلی عبور کشور از شرایط دشوار دانست و گفت: مردم در کنار نیروهای مسلح و دولت، نقش مهمی در مدیریت شرایط جنگی داشتند و با وجود فشارهای اقتصادی و معیشتی، از کشور و منافع ملی خود دفاع کردند.

وی افزود: کاهش مصرف برق در دوره‌های حساس یکی از نمونه‌های مشارکت مردم بود و زمانی که از شهروندان خواسته شد با صرفه‌جویی، امکان تأمین برق مناطق گرمسیر را فراهم کنند، کاهش قابل توجه مصرف برق رقم خورد.

افشین تأکید کرد: توان دفاعی، انسجام ملی و تأمین کالاهای اساسی سه عامل مهم در مدیریت شرایط دشوار کشور بود و حفظ این سه مؤلفه باید در برنامه‌ریزی‌های آینده نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت تقویت انسجام اجتماعی گفت: یکی از اهداف دشمن می‌تواند تضعیف توان نظامی، ایجاد شکاف در انسجام ملی و تشدید فشارهای اقتصادی باشد و در چنین شرایطی نقش نخبگان، مسئولان و افرادی که تریبون در اختیار دارند، در حفظ وحدت و آرامش جامعه اهمیت زیادی دارد.

تأمین نیازهای اساسی در اولویت دولت

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات دولت برای تأمین کالاهای اساسی در شرایط دشوار گفت: در جریان جنگ اخیر تلاش شد زنجیره تأمین کالا حفظ شود و مردم با کمبود اقلام اساسی مواجه نشوند.

وی ادامه داد: موضوع معیشت مردم از مسائل اصلی مورد توجه رئیس‌جمهور است و دولت در بخش‌های مختلف شبانه‌روز برای مدیریت مشکلات اقتصادی و کاهش آثار فشارهای موجود تلاش می‌کند.

افشین با اشاره به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های انرژی کشور اظهار کرد: با وجود خروج بخشی از ظرفیت تولید برق از مدار، تدابیر انجام‌شده موجب شد ناترازی برق نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند.

وی همچنین نسبت به چالش‌های احتمالی حوزه انرژی در ماه‌های آینده هشدار داد و افزود: بخشی از زیرساخت‌های تولید گاز کشور نیز آسیب دیده است و برای جبران این ظرفیت و مدیریت شرایط پیش‌رو، برنامه‌ریزی‌های لازم در حال انجام است.

وعده‌های دولت باید به نتیجه برسد

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در پایان با تأکید بر ضرورت پیگیری مصوبات سفر به کردستان گفت: هدف ما این است که در پایان سفر، اقدامات مشخص و قابل اجرا برای استان تعریف شود و در بازگشت‌های بعدی بتوان آثار این تصمیمات را در میدان مشاهده کرد.

وی خاطرنشان کرد: در دولت چهاردهم تلاش شده است وعده‌ها متناسب با توان و ظرفیت اجرایی داده شود و هر موضوعی که درباره آن تعهدی مطرح می‌شود، با جدیت تا مرحله اجرا دنبال شود.

افشین ابراز امیدواری کرد با تقویت زیرساخت‌های علمی و فناوری، حمایت از نخبگان و استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی و مرزی، کردستان بتواند سهم بیشتری در اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه علمی کشور ایفا کند.