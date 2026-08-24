روزهای تعیین کننده پیش روی استقلال/ اهمیت دربی و روز بعد از آن

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در حالی وارد سومین هفته از فصل بیستوششم لیگ برتر شده که همچنان یکی از مهمترین ابهامات این باشگاه به ساختار مدیریتی آن مربوط میشود؛ ابهامی که بیش از یک سال است ادامه دارد و هنوز زمان دقیقی برای پایان آن اعلام نشده است.
استقلال طی این مدت بدون مدیرعامل رسمی اداره شده و مدیریت اجرایی باشگاه در اختیار سرپرست قرار داشته است. علی تاجرنیا که مرداد سال گذشته به عنوان نماینده تامالاختیار هلدینگ خلیج فارس به باشگاه استقلال اضافه شد، در ادامه به ریاست هیئت مدیره رسید و از همان مقطع تاکنون مسئولیت سرپرستی مدیرعاملی باشگاه را نیز بر عهده داشته است.
ادامه این شرایط در حالی رقم خورده که در طول ماههای گذشته بارها از انتخاب مدیرعامل جدید استقلال صحبت شده و حتی گزینههای مختلفی نیز برای این سمت مطرح شدهاند، اما هیچکدام از این گمانهزنیها به معرفی رسمی مدیرعامل منجر نشده است.
وعدهای که عملی نشد
یکی از مهمترین وعدههای تاجرنیا پیش از آغاز فصل بیستوششم لیگ برتر، تعیین تکلیف مدیریت اجرایی باشگاه بود. او در صحبتهایی که با هواداران استقلال داشت، وعده داده بود مدیرعامل جدید پیش از آغاز مسابقات فصل معرفی خواهد شد تا باشگاه با ساختاری مشخص وارد رقابتهای لیگ برتر شود.
با این حال، سه هفته از آغاز فصل جدید گذشته و همچنان خبری از معرفی مدیرعامل جدید نیست. استقلال در شرایطی مسابقات خود را دنبال میکند که بالاترین مسئول اجرایی باشگاه همچنان با عنوان سرپرست فعالیت میکند و این وضعیت، ابهام درباره آینده مدیریتی باشگاه را بیشتر کرده است.
در هفتههای اخیر نام علی تاجرنیا نیز به عنوان یکی از گزینههای جدی برای تصدی دائم مدیرعاملی استقلال مطرح بوده است. با این حال، آنچه در حال حاضر مشخص به نظر میرسد این است که تاجرنیا قرار نیست به عنوان مدیرعامل رسمی باشگاه معرفی شود.
اگرچه تاجرنیا در یک سال گذشته بخش قابل توجهی از امور اجرایی باشگاه را مدیریت کرده و در تصمیمهای مهم استقلال نقش داشته است، اما مجوزهای لازم برای انتخاب او به عنوان مدیرعامل هنوز از سوی نهادهای ذیربط تأیید نشده است.
در کنار این موضوع، کمیتهای که در هلدینگ خلیج فارس مسئول بررسی و انتخاب مدیرعامل جدید استقلال است نیز هنوز به جمعبندی نهایی درباره گزینه موردنظر خود نرسیده است. همین مسئله باعث شده انتخاب مدیرعامل جدید بیش از آنچه پیشبینی میشد، به تأخیر بیفتد.
در نتیجه، تلاشهایی که برای تثبیت جایگاه تاجرنیا و حضور دائمی او در صندلی مدیرعاملی صورت گرفته بود، تاکنون به نتیجه نرسیده و به نظر میرسد استقلال برای پایان دادن به دوره سرپرستی، باید به دنبال گزینه دیگری باشد.
مجمع در آستانه دربی ۱۰۷
حالا نگاهها به دهم شهریورماه دوخته شده است؛ تاریخی که قرار است مجمع باشگاه استقلال برگزار شود. این مجمع تنها یک روز پیش از برگزاری دربی ۱۰۷ در تاریخ یازدهم شهریور تشکیل خواهد شد و همین تقارن زمانی باعث شده انتظارها برای مشخص شدن وضعیت مدیریتی باشگاه افزایش پیدا کند.
با توجه به اینکه تا برگزاری مجمع حدود ۹ روز باقی مانده، این احتمال وجود دارد که هیئت مدیره و سهامداران باشگاه تا آن زمان درباره مدیرعامل جدید به جمعبندی برسند و استقلال سرانجام پس از بیش از یک سال با مدیرعامل رسمی به فعالیت خود ادامه دهد.
البته هنوز نام گزینه نهایی به صورت رسمی اعلام نشده و کمیته مربوطه در هلدینگ نیز به جمعبندی قطعی نرسیده است. به همین دلیل نمیتوان از معرفی قطعی یک فرد خاص در روزهای آینده سخن گفت، اما آنچه روشن است اینکه ادامه وضعیت فعلی برای باشگاهی در ابعاد استقلال نمیتواند شرایط مطلوبی باشد.
استقلال و مدیریتی که باید تعیین تکلیف شود
بلاتکلیفی مدیریتی استقلال در شرایطی ادامه دارد که این باشگاه در فصل جدید علاوه بر لیگ برتر، اهداف مهمی در سایر رقابتها نیز دنبال میکند و برای موفقیت در یک فصل فشرده نیازمند ثبات در تمام سطوح است.
سرپرستی بیش از یک ساله در رأس مدیریت اجرایی باشگاه، فارغ از عملکرد شخصی تاجرنیا، نشان میدهد ساختار مدیریتی استقلال هنوز به ثبات نرسیده است. مدیری که قرار است درباره قراردادها، نقلوانتقالات، مسائل مالی، برنامههای اجرایی و تعامل با کادر فنی تصمیمگیری کند، باید از جایگاهی رسمی و با اختیارات مشخص برخوردار باشد.
اکنون استقلال در آستانه یکی از مهمترین مسابقات فصل قرار دارد و تنها یک روز پیش از دربی ۱۰۷ نیز قرار است مجمع باشگاه برگزار شود. اگر تصمیم نهایی درباره مدیرعامل جدید تا آن زمان گرفته شود، آبیپوشان میتوانند پس از ماهها بلاتکلیفی، وارد مرحله تازهای از مدیریت خود شوند.
اما اگر باز هم انتخاب مدیرعامل به تعویق بیفتد، سؤال اصلی این خواهد بود که باشگاهی با این حجم از مسئولیت و هوادار تا چه زمانی قرار است با سرپرست اداره شود؟
دربی ۱۰۷ شاید تنها یک مسابقه حساس برای استقلال نباشد؛ این دیدار میتواند در سایه مجمع دهم شهریور، همزمان با آغاز فصل تازهای در ساختار مدیریتی باشگاه برگزار شود. اکنون باید منتظر ماند و دید آیا تا پیش از آن، پرونده مدیرعاملی استقلال سرانجام بسته خواهد شد یا دوره بلاتکلیفی مدیریتی آبیها باز هم ادامه پیدا میکند.
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