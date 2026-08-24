پورذهبی: کردستان ظرفیت تبدیل شدن به قطب فناوری منطقه را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی، صبح دوشنبه در دیدار حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای دولت اظهار کرد: حضور مسئولان ملی در استان باید به فرصت عملیاتی شدن برنامه‌ها و تحقق اهداف توسعه‌ای کردستان تبدیل شود.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگی و علمی استان افزود: کردستان در حوزه‌های علم، ادب، فرهنگ و هنر ظرفیت‌های برجسته‌ای دارد و این ظرفیت انسانی باید بیش از گذشته در مسیر توسعه علمی و اقتصادی استان به کار گرفته شود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با بیان اینکه زیرساخت‌های دانشگاهی استان در سال‌های اخیر توسعه یافته است، گفت: دانشگاه کردستان در بخش‌های مختلف اقدامات ارزشمندی انجام داده و روند فعالیت‌های علمی در این مجموعه امیدوارکننده است، اما متناسب با ظرفیت علمی و جمعیت دانشجویی استان، همچنان به تقویت زیرساخت‌ها و نیروی انسانی دانشگاهی نیاز داریم.

پورذهبی یکی از مسائل مهم دانشگاه‌های استان را نامتناسب بودن تعداد استاد با شمار دانشجویان عنوان کرد و ادامه داد: برای ارتقای کیفیت آموزش عالی باید مشوق‌هایی برای جذب استادان بیشتر در نظر گرفته شود تا دانشگاه‌های استان بتوانند از ظرفیت علمی بیشتری برخوردار شوند.

وی با اشاره به شمار بالای دانشجویان و دانش‌آموختگان کردستانی بیان کرد: بخشی از نیروهای تحصیل‌کرده استان همچنان با مشکل اشتغال مواجه هستند و لازم است سیاست‌های حمایتی در حوزه دانش‌بنیان به گونه‌ای طراحی شود که زمینه تبدیل دانش و ایده به فرصت شغلی و اقتصادی فراهم شود.

ضرورت توسعه پارک علم و فناوری کردستان

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تأکید بر اهمیت توسعه پارک علم و فناوری استان گفت: پارک علم و فناوری نیازمند فضای فیزیکی گسترده‌تر و حمایت جدی‌تر است تا بتواند پاسخگوی ایده‌ها و طرح‌های خلاقانه جوانان باشد.

وی افزود: افراد و گروه‌های مختلفی در استان دارای ایده‌های نوآورانه هستند، اما محدودیت فضا و امکانات می‌تواند مانع از رشد و تجاری‌سازی این ایده‌ها شود؛ بنابراین توسعه فضای پارک و مرکز رشد باید مورد توجه قرار گیرد.

پورذهبی با اشاره به ظرفیت مرکز رشد استان اظهار کرد: در گذشته نیز حمایت‌هایی از این مجموعه صورت گرفته است، اما با توجه به ظرفیت کردستان و استعداد جوانان استان، انتظار می‌رود حمایت‌ها هدفمندتر و گسترده‌تر شود.

وی با بیان اینکه فعالیت علمی نباید محدود به یک مجموعه خاص باشد، گفت: دانشگاه کردستان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی، جهاد دانشگاهی و سایر مراکز علمی استان هر کدام ظرفیت‌هایی دارند که باید در یک مسیر مشترک مورد استفاده قرار گیرد.

کردستان می‌تواند قطب فناوری منطقه شود

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موقعیت مرزی استان اظهار کرد: کردستان به دلیل شرایط جغرافیایی و مرزی، ظرفیت تبدیل شدن به یک قطب علمی و فناوری در منطقه را دارد.

وی ادامه داد: باید شرایطی فراهم شود که استان بتواند نیازهای علمی و فناورانه خود را از ظرفیت‌های داخلی تأمین کند و در آینده حتی محصولات و توانمندی‌های علمی و فناوری خود را به مناطق دیگر ارائه دهد.

پورذهبی خطاب به معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور تأکید کرد: انتظار می‌رود با حمایت ویژه این معاونت، پارک علم و فناوری و مرکز رشد کردستان تقویت شوند و استان به جای وابستگی به ظرفیت‌های علمی استان‌های دیگر، به یک مرکز اثرگذار در حوزه فناوری تبدیل شود.

وی همچنین از تلاش‌های استاندار کردستان و مجموعه مدیریتی استان در ایجاد وحدت و انسجام اجتماعی قدردانی کرد و گفت: با وجود برخی مشکلات و حوادث سال‌های اخیر، کردستان در شرایط آرامی قرار دارد و مردم استان نیز همراهی مناسبی با مسئولان داشته‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به برخی مشکلات زیرساختی از جمله تنش آبی در مناطق مختلف استان خاطرنشان کرد: بخشی از مسائل طبیعی و زیرساختی همچنان وجود دارد و باید با برنامه‌ریزی و حضور میدانی مسئولان برای رفع آنها اقدام کرد.

پورذهبی در پایان ابراز امیدواری کرد: سفر معاون علمی رئیس‌جمهور به کردستان زمینه‌ساز تصمیمات عملی و مؤثر برای توسعه زیرساخت‌های علمی، حمایت از نخبگان و تقویت زیست‌بوم فناوری استان باشد و ظرفیت‌های علمی جوانان کردستان بیش از گذشته در خدمت توسعه منطقه و کشور قرار گیرد.