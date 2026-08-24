آغاز عملیات اجرایی بهسازی آسفالت ۴۰ هزار متر مربع از معابر محلات زابل

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل مهدیار صبح دوشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی بهسازی آسفالت ۴۰ هزار متر مربع از معابر محلات سرحدی و سراوانی شهر زابل اظهار کرد: این پروژه با اعتباری افزون بر ۵۱ میلیارد تومان و از محل اعتبارات بازآفرینی شهری توسط این اداره کل اجرا میشود و مدت زمان پیشبینیشده برای تکمیل آن ۶ ماه است.
معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان افزود: با اجرای و تکمیل این طرح بیش از سه هزار نفر از ساکنان محلات سرحدی و سراوانی زابل از خدمات و مزایای آن بهرهمند خواهند شد.
وی بیان کرد: بهسازی و آسفالت معابر در محلات هدف بازآفرینی شهری از جمله اقدامات مهم در راستای ارتقای کیفیت محیط شهری، بهبود زیرساختها و افزایش سطح رفاه و رضایتمندی شهروندان به شمار میرود.
مهدیار ادامه داد: وضعیت مناسب معابر نقش مهمی در تسهیل تردد شهروندان، دسترسی بهتر ساکنان به خدمات شهری و ارتقای کیفیت زندگی در محلات دارد و اجرای این پروژه میتواند بخشی از نیازهای زیرساختی ساکنان این مناطق را برطرف کند.
وی با اشاره به رویکرد دولت در توجه به محلات هدف بازآفرینی شهری گفت: اجرای طرحهای زیرساختی در این محلات با هدف کاهش محرومیت، ارتقای سرانههای خدماتی و ایجاد شرایط مناسبتر برای زندگی ساکنان دنبال میشود.
معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: این پروژه در راستای برنامههای بازآفرینی شهری و با استفاده از ظرفیت اعتبارات اختصاصیافته به این حوزه اجرایی شده و تلاش میشود عملیات آن مطابق برنامه زمانبندی پیشبینیشده به پایان برسد.
وی افزود: آغاز عملیات اجرایی این طرح در نخستین روز هفته دولت، گامی در جهت توسعه زیرساختهای شهری زابل و بهبود شرایط زندگی ساکنان محلات سرحدی و سراوانی است.
نظر شما