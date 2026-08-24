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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۰

انصاری در استان سمنان؛ شورای اداری و افتتاح پروژه‌ها در دستور کار

انصاری در استان سمنان؛ شورای اداری و افتتاح پروژه‌ها در دستور کار

ایوانکی- حجت‌الاسلام انصاری معاون رئیس جمهور در سومین روز از هفته دولت وارد ایوانکی در استان سمنان شد تا ضمن حضور در شورای اداری، در آیین افتتاح همزمان و متمرکز پروژه‌ها نیز شرکت کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، صبح دوشنبه و همزمان با سومین روز هفته دولت وارد ایوانکی شد.

انصاری در بدو ورود به استان سمنان مورد استقبال مسئولان و مقامات ارشد استان قرار گرفت.

اگرچه تاکنون به صورت رسمی جزئیات کامل برنامه‌های سفر معاون حقوقی رئیس جمهور به سمنان در اختیار خبرنگاران قرار نگرفته است، اما وی قرار است در نشست شورای اداری استان با مسئولان سمنان حضور یابد.

حضور در آیین افتتاح همزمان و متمرکز پروژه‌های هفته دولت استان سمنان از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای سفر حجت‌الاسلام انصاری به سمنان است.

بر اساس اطلاعات موجود، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان سمنان نیز از دیگر برنامه‌های احتمالی معاون حقوقی رئیس جمهور در این سفر خواهد بود.

جزئیات بیشتر برنامه‌های سفر حجت‌الاسلام انصاری به استان سمنان پس از اعلام رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6925673

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