به گزارش خبرنگار مهر، محمد کشاورز در خصوص آخرین وضعیت تیم ملی فوتسال ایران و حضور در مسابقات کره جنوبی و چین اظهار داشت: خوشبختانه موفق شدیم در دو بازی تدارکاتی مقابل ازبکستان با اقتدار پیروز شویم. این بردها به کمک تیم ملی می‌آید و انگیزه را برای بازی‌های پیش رو به بازیکنان منتقل می‌کند. به هر صورت ما برای قهرمانی در مسابقات آسیایی داخل سالن به کره جنوبی سفر می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه پیروزی مقابل ازبکستان برای ملی پوشان ایران مهم بوده است، درباره جوانگرایی در تیم ملی خاطرنشان کرد: ما به جوانگرایی نیاز داریم تا سال‌های آینده به مشکل نخوریم. این موضوع کمک می‌کند تا چند سال دیگر مشکلی برای جایگزین شدن بازیکنان وجود نداشته باشد.

کاپیتان تیم ملی فوتسال در پایان در پاسخ به سئوالی مبنی بر نبود مصطفی نظری در مسابقات آسیایی گفت: من قبلا هم گفته بودم که این موضوع باعث تاسف است. نظری مهره کوچکی در فوتسال نیست که بشود به راحتی از آن گذشت ولی باید به بازیکنان جوان هم میدان داد. باید اجازه بدهیم این جوان‌ها هم در این مسابقات اشتباه کنند تا باتجربه‌ شوند و مشکلی از این بابت نداشته باشیم.