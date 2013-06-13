توزیع صندوق های اخذ رای انتخابات در آمل

یدالله اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:تعداد 301 صندوق ثابت و 21 صندوق سیار برای جمع آوری آرای مردم در روستاهای آمل توزیع شده است.

وی، تعداد افراد واجد شرایط برای رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری و شورا در شهرستان آمل را 233 هزار و 545نفر هستند که از این تعداد 142هزار و 110 نفر شهری و 91 هزار و435 نفر روستایی هستند.

اکبرزاده افزود: از این تعداد 419 صندوق برای انتخابات شوراها و تعداد 384 صندوق برای یازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری به عوامل برگزاری انتخابات شهرستان آمل تحویل داده شده است.

وی ادامه داد: بیشترین میزان توزیع صندوق های اخذ رای در حوزه شهرستان آمل مربوط به شهر آمل با 237 صندوق اخذ در قالب 120 شعبه اخذ رای است.

فرماندار آمل اضافه کرد: در شهرهای امامزاده عبدالله از توابع آمل، شش شعبه در قالب 12 صندوق ثابت، درشهر دابودشت دو شعبه با چهار صندوق ثابت، در شهر رینه دو شعبه با چهار صندوق و در شهر گزنک یک شعبه با دو صندوق ثابت و سیار اختصاص داده شده است.

شهرستان آمل حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد.