کمبود نیروی انسانی و نبود مدارس هوشمند مشکلات مدارس عشایری

عبدالرضا شکیبافر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: هوشمندسازی مدارس عشایر از سال 1389 آغاز شده است، اما با توجه به تغییر نظام آموزشی و ایجاد برخی دروس مانند کار وفناوری باید روند هوشمندسازی مدارس عشایر سرعت بیشتری به خود بگیرد.

وی افزود: در سال گذشته اعتبارات استانی لازم اختصاص یافته شد و تعدادی لپ تاپ برای دانش اموزان تهیه شد. البته مدیران مجتمع های آموزشی نیز امکانات خود را د راختیار دانش اموزان عشایری می گذارند.

شکیبافر با اشاره به ایجاد اتوبوس های سیار فناوری اطلاعات در برخی از استان ها گفت: این اتوبوس ها در مناطق عشایری به ویژه در استان های خوزستان، خراسان شمالی، فارس و کرمان به صورت چرخشی در حال حرکت هستند تا دانش اموزان بتوانند از امکانات هوشمندسازی برخوردار شوند.

وی خواهان اختصاص اعتباری ویژه برای هوشمندسازی مدارس عشایر شد و گفت: هوشمندسازی مدارس ضرورتی است که در این روزها بسیار احساس می شود و باید برای تقویت امکانات دانش اموزان عشایر نیز اعتبار ویژه ای اختصاص داده شود.

مدیر کل دفتر امور مناطق کمترتوسعه یافته و عشایر کشورهمچنین مشکل نیروی انسانی و نبود انگیزه کافی در میان معلمان را از دیگر مشکلات مدارس عشایری عنوان کرد و گفت: باید حق الزحمه معلمان عشایر برای بالا رفتن انگیزه آنها و رفت و آمد به مناطق صعب العبور افزایش یابد.

شکیبا فر تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات فرهنگ خانواده در ادامه تحصیل دانش اموزان دختر است. البته در دو سه اخیر با راه اندازی مدارس شبانه روزی موفق به ماندگاری دختران در مدارس شده ایم ،اما در مجموع بسیاری از خانواده ها تصور می کنند که تحصیل دختران تا پایان مقطع ابتدایی کافی نیست و به بسیاری از آنها اجازه ادامه تحصیل در مقطع متوسطه را نمی دهند.