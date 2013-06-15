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۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۱۵

تحولات امنیتی سوریه/

هلاکت تروریست خطرناک سعودی در حلب/ اعتراف ژنرال صهیونیست به عواقب دردناک ماجراجویی علیه سوریه

هلاکت تروریست خطرناک سعودی در حلب/ اعتراف ژنرال صهیونیست به عواقب دردناک ماجراجویی علیه سوریه

منابع امنیتی در سوریه از هلاکت یکی از تروریستهای خطرناک سعودی در نزدیکی فرودگاه نظامی "منغ" در استان حلب خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه، ارتش سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: "عقل عبدالله العقل" از سرکردگان سعودی گروههای تروریستی در نزدیکی فرودگاه نظامی منغ در استان حلب به هلاکت رسید.

- درگیری ارتش سوریه با تروریستها در منطقه بنش در حومه ادلب به هلاکت 28 عنصر تروریستی و زخمی شدن شمار دیگری از آنها منجر شد.

- نیروهای امنیتی سوریه از تلاش یک گروه تروریستی برای یورش به مرکز پژوهشهای کشاورزی در حومه تدمر جلوگیری کرده و تروریستها را به هلاک رساندند.

- در ادامه درگیری ارتش سوریه با عناصر مسلح در حومه دمشق چند سرکرده این گروهها در مناطق عدرا، صیدانیا، حلبون و یبرود به همراه نیروهایشان به هلاکت رسیدند.

- 160 فرد مسلح در منطقه الزبدانی طی24 ساعت اخیر با بر زمین نهادن سلاح، خود را تسلیم نیروهای امنیتی سوریه کرده اند.

- یک ژنرال صهیونیستی درباره پاسخ دردناک "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه به هر گونه حمله جدید از سوی تل آویو به این کشور هشدار داد.

- "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه امروز در اظهاراتی استفاده از موشکهای پاتریوت و جنگنده های اف 16 از اراضی اردن برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه را محکوم کرد و آن را بر خلاف قوانین بین المللی دانست.

کد مطلب 2077224

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