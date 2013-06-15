هلاکت تروریست خطرناک سعودی در حلب/ اعتراف ژنرال صهیونیست به عواقب دردناک ماجراجویی علیه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه، ارتش سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: "عقل عبدالله العقل" از سرکردگان سعودی گروههای تروریستی در نزدیکی فرودگاه نظامی منغ در استان حلب به هلاکت رسید.

- درگیری ارتش سوریه با تروریستها در منطقه بنش در حومه ادلب به هلاکت 28 عنصر تروریستی و زخمی شدن شمار دیگری از آنها منجر شد.

- نیروهای امنیتی سوریه از تلاش یک گروه تروریستی برای یورش به مرکز پژوهشهای کشاورزی در حومه تدمر جلوگیری کرده و تروریستها را به هلاک رساندند.

- در ادامه درگیری ارتش سوریه با عناصر مسلح در حومه دمشق چند سرکرده این گروهها در مناطق عدرا، صیدانیا، حلبون و یبرود به همراه نیروهایشان به هلاکت رسیدند.

- 160 فرد مسلح در منطقه الزبدانی طی24 ساعت اخیر با بر زمین نهادن سلاح، خود را تسلیم نیروهای امنیتی سوریه کرده اند.

- یک ژنرال صهیونیستی درباره پاسخ دردناک "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه به هر گونه حمله جدید از سوی تل آویو به این کشور هشدار داد.

- "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه امروز در اظهاراتی استفاده از موشکهای پاتریوت و جنگنده های اف 16 از اراضی اردن برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه را محکوم کرد و آن را بر خلاف قوانین بین المللی دانست.