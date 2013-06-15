مسابقات بدمینتون رنکینگ بازیکنان بجنورد برگزار شد

برات وثوقی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با هدف گرامیداشت اعیاد شعبانیه، یک دوره مسابقات بدمینتون به میزبانی هیئت بدمینتون بجنورد و به منظور تعیین رده بازیکنان بدمینتون این شهرستان برگزار شد.

وی با بیان اینکه مسابقات در محل سالن بدمینتون مجموعه ورزشی هزار و 200 نفره شهید علیدخت بجنورد برگزار شد، اظهار داشت: در این رقابت ها 32 بدمینتون باز که تمامی آنها متولدین پیش از سال 77 بودند، حضور داشتند. وثوقی با اشاره به اینکه مسابقات به صورت انفرادی برگزار شد، اضافه کرد: در پایان مسابقات سعید جوینی به مقام قهرمانی رسید.

به گفته وی در این رقابت ها علی همدمی مقدم نایب قهرمان شد و سيد محمد حسين وليلي و علي خوشدل نیز به ترتيب عناوين سوم و چهارم را از آن خود کردند.

وثوقی همچنین با اشاره به برگزاری یک دوره مسابقات بدمینتون در بجنورد، مختص کارکنان اداره ورزش و جوانان بجنورد و اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی، اظهار داشت: این مسابقات با حضور شانزده شرکت کننده در محل سالن بدمینتون مجموعه ورزشی شهید علیدخت بجنورد برگزار شد.

وی اضافه کرد: در پایان این مسابقات سیدمحمد مهیمنی در رده نخست ایستاد، عباس شاهی نایب قهرمان شد و مجتبی احمدی و غلامحسین شاکری نیز به صورت مشترک در رده سوم جای گرفتند.