دومين دوره داوري بدمينتون در بجنورد برگزار مي شود

برات وثوقي در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: دومين دوره كلاس داوري درجه سه بدمينتون بخش آقايان در خراسان شمالي از سه شنبه پنجم شهريور ماه الي جمعه هشتم اين ماه به مدت چهار روز به ميزباني بجنورد و در محل سالن اختصاصي بدمينتون( برادران شهید آل نبی) مجموعه ورزشی شهید علیدخت برگزار مي شود.

اين مسئول عنوان كرد: در اين دوره داوري شركت كنندگان آخرين قوانين داوري اين رشته ورزشي را بر اساس مقررات فدراسیون جهانی بدمینتون(IBF) زير نظر داوران مطرح فدراسيون بدمينتون كشور فرا مي گيرند.

وي شرايط حضور در اين دوره داوري را داشتن حداقل سن 20 سال تمام و دارا بودن كارت بيمه ورزشي بدمينتون داراي اعتبار براي سال جاري ذكر كرد.

وثوقي با اشاره به اين كه محل ثبت نام براي حضور در اين دوره داوري دفتر هيئت بدمينتون خراسان شمالي است، افزود: دو قطعه عكس، تصوير صفحه اول شناسنامه، تصوير آخرين مدرك تحصيلي و فيش واريزي به مبلغ 80 هزار تومان به حساب شماره 0109073042006 نزد بانك ملي شعبه شهيد امامي بجنورد به نام هيئت بدمينتون خراسان شمالي براي ثبت نام در اين دوره داوري مورد نياز است.

به گفته وي در صورت قبولي شركت كنندگان در اين دوره داوري مي بايد به منظور صدور كارت داوري، فيش واريزي به مبلغ 80 هزار تومان به حساب شماره 0107402789000 نزد بانك ملي شعبه آب و فاضلاب به نام فدراسيون بدمينتون جمهوري اسلامي ايران را به اين هيئت تحويل دهند.

وثوقي در ادامه اظهار داشت: نخستین دوره کلاسهای توجیهی داوری بدمینتون هفته نخست تير ماه در بجنورد برگزار شده بود.

به گفته وي دوره نخست داوري بدمينتون در بجنورد با شركت سيزده داور از شهرستان هاي مختلف خراسان شمالي در محل سالن اختصاصي بدمينتون( برادران شهید آل نبی) مجموعه ورزشی شهید علیدخت بجنورد برگزار شد و در آن داوران با تازه ترین قوانین و تغییرات داوری بدمینتون آشنا شدند.

به گفته رييس هيئت بدمينتون خراسان شمالي پس از برگزاري دومين دوره داوري بدمينتون در بجنورد، دوره سوم داوري اين رشته نيز در هفته هاي آينده برگزار خواهد شد.