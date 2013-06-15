94 درصد جرائم رایانه ای در خراسان شمالی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد سهیل خاکشور اظهار کرد: از ابتدای سال جاری بیش از 94 درصد از جرائم رایانه‌ای و پرونده‌های متشکله در پلیس فتای خراسان شمالی با تلاش و زحمات شبانه‌روزی کارآگاهان کشف شده است.

وی تصریح کرد: در این راستا تعداد 11 نفر مجرم اینترنتی دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شده‌اند.

سرگرد خاکشور با اشاره به اینکه در تجزیه و تحلیل صورت گرفته بیشترین موضوع پرونده‌های متشکله مربوط به برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب بانکی شهروندان بوده است، گفت: این امر به دلیل عدم اطلاع و آگاهی کاربران از تهدیدات و آسیب‌های حوزه فضای مجازی، افزایش روز افزون کاربران و اعتماد به افراد ناشناس در شبکه‌های اجتماعی و سهل انگاری و کوتاهی مال‌باختگان در عدم دقت و نگهداری اطلاعات بانکی بوده است.

سرپرست پلیس فتای خراسان شمالی از شهروندان خواست تا در حفاظت از اطلاعات شخصی ( اطلاعاتی از جمله رمز دوم کارت، cvv2 و ...) خود مراقبت کرده و مواظب درگاه‌های بانکی جعلی( فیشینگ) باشند و همچنین از پروتکل https که یکی از پروتکل‌های رمزنگاری شده است استفاده کنند.

وی گفت: با توجه به برداشت‌های غیرمجاز در حوزه اینترنت و نفوذ به حساب قربانیان از طریق سامانه بانکی و فراهم شدن بستر مناسب برای مرتکبان و جرم‌خیز بودن این فضا هر لحظه امکان سرقت اطلاعات تکمیلی توسط مجرمان (مخصوصاً افراد جوان زیر 20 سال حتی در بستر خانواده) به دلیل نیاز مبرم مالی و ناآگاهی در این سن مورد تشویق دوستان ناباب قرار گرفته و با در دسترس بودن اطلاعات تکمیلی و کارت بانکی مرتکب اشتباه جبران ناپذیری می‌شوند.

سرگرد خاکشور افزود: کلاهبرداران و شیادان فضای مجازی هر روز با ترفندهای جدید و انجام اعمال مجرمانه در کمین افراد ساده لوح نشسته و برای رسیدن به اهداف پلید و شوم خود خصوصاً در حوزه کلاهبرداری اقتصادی و سرقت از حساب بانکی افراد بسیار تلاش می‌کنند لذا در این راستا پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی باعث ناکامی در اهداف شوم آن‌ها می‌شود.

وی به راه‌اندازی سایت سایبر پلیس در خصوص دریافت اخبار و گزارشات در فضای مجازی پلیس فتای استان خراسان شمالی اشاره کرد و از عموم شهروندان خواست تا در صورت کسب اخبار و اطلاعات و یا مشاهده‌ هرگونه تخلفات یا جرایم اینترنتی از قبیل کلاهبرداری، اخاذی، مزاحمت، سوء استفاده اخلاقی و جعل عنوان پلیس و غیره مراتب را از طریق بخش"تماس با ما" در وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir با این پلیس در میان بگذارند.