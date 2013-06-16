مردم استان سمنان پیروزی هم استانی خود را در انتخابات جشن گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه مردم ولایت مدار استان سمنان با انتخاب فرزند انقلابی از خطه کویر استان سمنان شهرستان سرخه در جای جای این استان با پخش شیرینی به مردم و عابران این پیروزی را جشن گرفتند.

مردم استان سمنان که در انتخابات مختلف حضور با شکوهی داشتند در انتخابات 24 خرداد ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز مانند انتخابات گذشته حماسه آفریدند.

پس از اعلام قطعی نتایج انتخابات ریاست جمهوری جمعی از هواداران حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ملت و عضو جامعه روحانیت مبارز جمعی از هواداران وی که اغلب از جوانان بودند با تجمع در جلو ستادهای انتخاباتی وی به جشن و شادمانی پرداختند.

هواداران حسن روحانی با سردادن شعارهایی نظیر "زنده باد روحانی" پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری را به ملت شریف ایران تبریک گفتند.

بوق‌های مکرر، صدای موزیک، پخش کردن شیرینی توسط طرفداران رئیس جمهور منتخب و شادی‌ از جمله مواردی بود که شنبه شب در خیابان های استان سمنان طنین انداز شد.

در این حضور خودجوش که هر لحظه هم به حجم آن افزوده می‌شد، افراد حاضر به ویژه جوانان به شادی، تشویق و سر دادن شعار‌ در حمایت از روحانی پرداختند.

این جشن پیروزی به شکلی بود که عبور و مرور وسائل نقلیه در میادین و معابر اصلی سطح استان سمنان بسیار کند شد و پلیس راهنمایی و رانندگی با افزایش نیروهای خود در آن مناطق نسبت به مدیریت عبور و مرور و تسهیل در آن وارد عمل شدند.