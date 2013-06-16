اعلام نتایج نهایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان سمنان

علیرضا خلخالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به مشخص شدن قطعی نتایج شمارش آراء انتخابات یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان سمنان، ضمن تقدیر از مردم برای حضور حماسی خود در پای صندوق های رای و همچنین تلاش اعضاء ستاد اجرایی و نظارت بر این انتخابات، گفت: شاهد تلاش شبانه روزی این نیروها برای برگزاری انتخاباتی سالم و بدون حاشیه بودیم.

وی با اشاره به اینکه در استان سمنان تعداد 699 شعبه اخذ رای پیش بینی شده بود گفت: اخذ رای با اعلام ساعت رسمی از سوی وزارت کشور در ساعت 8 صبح آغاز و با تمدیدی که انجام شد تا ساعت 23 شامگاه جمعه ادامه یافت که وظيفه جمع آوري آراي مردم را بيش از ۲۰ هزار نفر نيروي انساني بر عهده داشتند.

به گفته رئيس ستاد انتخابات استان سمنان، بيش از ۴۶۱ هزار نفر در استان واجد شرايط راي دادن بودند که تا دقایق پایانی وقت قانونی اخذ رای، تعداد 361 هزار و 205 رای به صندوق ها ریختند که از این تعداد 346 هزار و 810 رای صحیح و قابل استناد بود.

خلخالی همچنین ضمن تقدیر از عملکرد خوب صدا و سیما جمهوری اسلامی جهت برگزاری مناظره های نامزدهای ریاست جمهوری، گفت: مردم فهیم استان سمنان در این انتخابات با بصیرت کامل رای دادند.

وی با بیان اینکه شمارش آراء شوراهای شهر و روستا نیز در بیشتر شهرها و روستاهای استان به اتمام رسیده است، گفت: در شهرستان سمنان 11 نفر شامل رمضان حیدریان، مجید نظری، محمد هادی عموزاده، کاظم شجاعی، عباس آل بویه، علی همتی، محمد علی غریبشاهیان، احمد اخلاقی و محمد طاهریان و همچنین خانم ها سید بیگم شجاعی و نیره قادری در شورای شهر صاحب کرسی شدند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان همچنین بیان کرد: در شهر سرخه نیز محسن سمنانی، حسن شکراللهی، حسن اشرف، محمد رضا ادهم و محمد تقی ابراهیمی به شورای شهر راه یافتند.

به گفته خلخالی، رضا ناصری، مجتبی ایمانیان، خسرو فولادی، علی اکبر بیگی، سید محمد حسین پور و ناصر ابراهیمی نیز با اخذ بیشترین رای به شورای شهر دامغان و آقایان حسن همتی، صفر علیزاده، احمد جعفری، منصور عابدی، علی پازوکی، امین شریفی و محمد شاملو نیز در شهر گرمسار بیشترین رای را از آن خود کردند.

وی ادامه داد: در شهر مهدیشهر نیز آقایان سید محمد شاهمیری، علی عبدالحسینی، علی بخش کسائیان، علی خداداد و ناصر طاهرکرد و در شهر میامی نیز آقایان حجت الاسلام سید جعفر موسوی، قاسم آقایی، سید حسن موسوی، عباسعلی و محمد باقر اصغری به شورای شهر راه یافتند.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان سمنان همچنین در خاتمه با اشاره به اینکه در انتخابات شورای شهر شاهرود نیز 11 نفر وارد این شورا شدند، گفت: سرکار خانم زهرابيگم موسوي، و آقایان حسين قنبريان، جمشيد شكوهي، سيدحسن ميرفاني، مرتضي احمديان، حسين وكيليان، رمضانعلي باقري، سيدجواد بيطرف، سيدعلي اكبر حسيني، حسن عرب و حجت الله حسام توانستند به ترتیب حائز بالاترین رای و برای یک دوره چهارساله به این شورا راه یابند.