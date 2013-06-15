حضور پر شور مردم در انتخابات مصداق واقعی حماسه سیاسی بود

به گزارش خبرنگار مهر، در بیانیه اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان آمده است: حضور پرشور مردم در پای صندوق های اخذ رای 24 خرداد نشان داد عزم و اراده ملت ایران در برابر استکبار و دشمنان نظام جمهوری اسلامی بیشتر و آنان در تحلیل خود نسبت به آرای ملت ایران دچار اشتباه شده اند.

این بیانیه تصریح می کند: حضور حماسی مردم در پای صندوق های رای و دفاع آنان از انقلاب اسلامی، ارزش ها و آرمان های امام(ره) و شهداء ستودنی است و موجب افزایش اعتبار نظام در عرصه داخلی و بین المللی شد.

بیانیه اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در پایان ضمن قدردانی مجدد از حضور حماسی مردم در پای صندوق های رای، از تمامی دست اندرکاران برگزاری انتخابات یازدهیمن دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان که با تلاش شبانه روزی نسبت به برگزاری سالم و صحیح انتخابات اقدام کردند تقدیر کرد.