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۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۱۰

در بیانیه ای اعلام شد:

حضور پر شور مردم در انتخابات مصداق واقعی حماسه سیاسی بود

حضور پر شور مردم در انتخابات مصداق واقعی حماسه سیاسی بود

شاهرود – خبرگزاری مهر: اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با صدور بیانیه ای ضمن قدردانی از حضور پور شور مردم این استان در پای صندوق های رای تاکید کرد: حضور گسترده مردم در انتخابات 24 اسفند مصداق واقعی حماسه سیاسی بود و برگ زرین دیگری در تاریخ سراسر افتخار این استان را به ثبت رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، در بیانیه اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان آمده است: حضور پرشور مردم در پای صندوق های اخذ رای 24 خرداد نشان داد عزم و اراده ملت ایران در برابر استکبار و دشمنان نظام جمهوری اسلامی بیشتر و آنان در تحلیل خود نسبت به آرای ملت ایران دچار اشتباه شده اند.

این بیانیه تصریح می کند: حضور حماسی مردم در پای صندوق های رای و دفاع آنان از انقلاب اسلامی، ارزش ها و آرمان های امام(ره) و شهداء ستودنی است و موجب افزایش اعتبار نظام در عرصه داخلی و بین المللی شد.

بیانیه اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در پایان ضمن قدردانی مجدد از حضور حماسی مردم در پای صندوق های رای، از تمامی دست اندرکاران برگزاری انتخابات یازدهیمن دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان که با تلاش شبانه روزی نسبت به برگزاری سالم و صحیح انتخابات اقدام کردند تقدیر کرد.

کد مطلب 2077263

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