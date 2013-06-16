گزارش مهر از بهترین بازیکنان لیگ جهانی والیبال/ موسوی در رده پنجم بهترین مدافعان

به گزارش خبرنگار مهر، دو هفته از آغاز بیست و چهارمین دوره مسابقات والیبال لیگ جهانی می‌گذرد. در این مدت هر 18 تیم شرکت کننده در این رقابت‌ها دیدارهایی در شهرهای مختلف بوده‌اند که با برد و باخت‌های زیادی هم همراه بوده است. در این میان تیم‌هایی مانند کانادا و کره‌جنوبی برگزار کننده 6 بازی بوده‌اند و تیمی مانند ایران هم تنها 2 دیدار خارج از خانه داشته است.

با این حال فدراسیون بین‌المللی والیبال، بر اساس 35 دیدار برگزار شده تا به این مرحله (10 دیدار از گروه اول، 9 دیدار از گروه دوم و 16 دیدار از گروه سوم) رده‌بندی بهترین بازیکنان را در بخش‌های مختلف و تا به این مرحله از مسابقات مشخص کرده است که البته بازیکنان ایران در سه رده نخست هر یک از بخش‎های مربوط به بهترین‎ها جایگاهی ندارند.

تیم ملی والیبال ایران تا به امروز تنها دو دیدار خود در رقابت‎های لیگ جهانی را برگزار کرده که طی آن متحمل دو شکست مقابل روسیه، قهرمان المپیک لندن شده است. بنابراین رده بندی بازیکنان ایران تنها بر اساس این دو دیدار که کالینگراد میزبان آن بود، مشخص شده است. اگرچه تیم ملی ایران نسبت به خیلی دیگر از تیم‎های شرکت کننده در لیگ جهانی 2013، تا به امروز تعداد بازی‎های کمتری دارد اما بازیکنان ایران بعضا رده‌های خوبی را به خود اختصاص داده‌اند مانند محمد موسوی عراقی و حتی فرهاد ظریف؛

عراقی در رده‌بندی بهترین مدافعان در جایگاه پنجم ایستاده که این حکایت از عملکرد فوق العاده خوب این بازیکن دارد. فرهاد ظریف هم در رده‌بندی بهترین لیبروها صاحب جایگاه 12 است.

رده‌بندی بهترین بازیکنان شرکت کننده در مسابقات لیگ جهانی 2013 تا به امروز و موقعیت بازیکنان ایران در هر یک از بخش‎های مربوط به بهترین‎ها به این شرح است:

امتیاز آورترین

1- این وانگ جون از کره جنوبی (104 امتیاز)

2- میکو اویوانن از فنلاند و تاتسویا فوکوزاوا از ژاپن (85 امتیاز)

4- یو کوشیکاوا از ژاپن (82 امتیاز)

* سید محمد موسوی عراقی بهترین بازیکن ایران در این بخش است که با 16 امتیاز در جایگاه مشترک 88 با نمایندگان ژاپن، کره‌جنوبی و هلند قرار دارد. امیر غفور و شهرام محمودی هم دو بازیکن برتر دیگر ایران در این بخش هستند که با 15 و 11 امتیاز در رده مشترک 92 و 113 ایستاده است.

بهترین اسپک زن

1- تودور الکسیف از بلغارستان

2- ایوان زایتسو از ایتالیا

3- تودور اسکریموف از بلغارستان

* در این بخش امیر غفور به عنوان بهترین بازیکن در رده 28 قرار دارد. قرهاد قائمی هم با اختلاف زیاد نسبت به وی و به عنوان دومین بازیکن برتر در رده 46 قرار دارد.

بهترین مدافع

1- ایمانوئل بیرارلی از ایتالیا

2- ماچین موزدزونک از لهستان

3- مارکو پودراسکانین از صربستان

* سید محمد موسوی عراقی بهترین بازیکن ایران در این بخش است که در رده پنجم قرار دارد. پوریا فیاضی هم به عنوان دومین ایرانی در رده 55 قرار دارد. نکته جالب در رده بندی بهترین مدافعان این است عادل غلامی، امیر غفور، شهرام محمودی، آرمین تشکری و فرهاد قائمی به ترتیب در رده های 95 تا 99 قرار گرفتند.

بهترین سرویس‎زن

1- ایوان زایتسف از ایتالیا

2- الکساندر فریرا از پرتغال

3- نیکولای پاولوف از روسیه

* بهترین بازیکن ایران در این بخش پوریا فیاضی و آرمین تشکری و شهرام محمودی در رده های بعدی قرار دارند. این سه بازیکن به ترتیب در رده های 49، 51 و 53 قرار دارند. محمد موسوی عراقی هم به فاصله کمی از آنها در رده 55 ایستاده است.

بهترین لیبرو

1- پاول زاتروسکی از لهستان

2- ماریو جونیور داسیلوا از برزیل

3- اریک شوجی از آمریکا

* فرهاد ظریف جایگاه 12 این بخش را به خود اختصاص داده است. جایگاه 53 هم به امیر غفور اختصاص یافته است.

بهترین دریافت کننده

1- ماتئو آندرسون از آمریکا

2- اروین انگاپث از فرانسه

3- سالواتور روسینی از ایتالیا

* بهترین بازیکن ایران در این بخش فرهاد ظریف است که در جایگاه 30 قرار دارد. فرهاد قائمی هم به فاصله کمی از وی در رده 32 ایستاده است.

بهترین پاسور

1- سو هان سون از کره جنوبی

2- میکو اسکو از فنلاند

3- گئورگی براتوف از بلغارستان

* سعید معروف در رده 16 این بخش قرار دارد.

- این رده‎بندی بدون لحاظ شدن دیدارهای امروز یکشنبه میان تیم‎های ایتالیا مقابل کوبا (گروه B) و ژاپن برابر فنلاند (گروه C) است.