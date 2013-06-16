جلوگیری از انفجار تانکر 29 هزار لیتری گازوئیل

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 13:17 امروز واژگونی یک دستگاه تانکر نفتی در کیلومتر 14 جاده ساوه حوالی احمد آباد مستوفی به آتش نشانی اعلام شد.

با توجه به اینکه این حادثه در خارج از محدوده شهر تهران بود 2 ایستگاه کمکی به همراه دو خودروی فوماتیک و خودروی کف مخصوص و تانکر آب به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: سه ایستگاه نیز از شهرک های اطراف در محل حادثه حاضر شده بودند.

به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران تانکر حامل 29 هزار لیتر گازوئیل در برخورد با یک دستگاه وانت پیکان از مسیر اصلی منحرف و پس از برخورد با گاردریل واژگون می شود.همزمان با واژگونی خودرو نیمی از بزرگراه نیز مسدود شده و اتاق خودرو آتش گرفت.

ملکی ادامه داد: آتش نشانان بلافاصله با استفاده از کف مخصوص و آب اقدام به خاموش کردن آتش اتاق خودروی حامل گازوئیل کردند. این در حالی بود که آتش در حال سرایت به مخزن تانکر بود.

وی تاکید کرد: همزمان با خاموش کردن آتش جرثقیل سنگین کامیون را به حالت عادی بازگردانده و پس از ایمن سازی عملیات در ساعت 15:30 به پایان رسید.

به گفته ملکی راننده تانکر حامل گازوئیل قبل از رسیدن آتش نشانان از خودرو خارج و راننده وانت نیز به مراکز درمانی انتقال یافت.