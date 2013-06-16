شاخص کیفیت آلودگی هوای شهر اراک در شرایط هشدار قرار دارد

علیرضا محرابیان در گفتگو اختصاصی با خبرنگار مهر افزود: بر اساس آمار سامانه پايش كيفيت هواي اراك ميزان غلظت لحظه اي ريزگردهاي موجود در هواي اين شهر در ساعت هشت صبح امروز 223 ميكروگرم بر متر مكعب بوده است.
وی بیان کرد: این درحالی است که حد مجاز آن ۹۰ ميكروگرم بر متر مكعب می باشد در صورتی که آلودگی در حال حاضر دو نیم برابر حد مجاز می باشد و روند افزايشي را نيز طي مي كند.
از ابتدای سال تا کنون 41 روز آلوده را پشت سرگذاشتیم
محرابیان خاطرنشان ساخت: ميانگين غلظت آلاينده هاي موجود در هواي شهر اراك با قطر ۱۰ ميكرون طی ۲۴ ساعت گذشته 159 ميكروگرم بر متر مكعب بوده است.
کارشناس دفتر پایش آلودگی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون41 روز آلودگی بیش از حد مجاز را پشت سرگذاشته ایم.
گفتنی است شهر اراک هفدهمین روز متوالی آلودگی بیش از حد مجاز را پشت سر گذاشته است.
نظر شما