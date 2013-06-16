زخمی شدن سرکرده النصره در دیرالزور/ارسال سلاح برای مخالفان از ترکیه و اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الاخباریه، یک منبع بلندپایه نظامی در شهر دیرالزور سوریه اعلام کرد: عمر عبدالقادر از سرکرده های جبهه تروریستی النصره به نام ابومحمد الشحیلاوی در شهر بوکمال در نزدیکی مرزهای سوریه و عراق زخمی شده و برای مداوا به بیمارستان منتقل شده است.

این منبع جراحت وی را خطرناک توصیف کرد و افزود: وی در درگیری های النصره و اهالی السویعه در حومه دیرالزور زخمی شده است.

این درحالی است که برخی منابع از درگیری ها میان افراد مسلح و تروریست های جبهه النصره در حومه دیرالزور شرقی خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: منزل شیخ عذال مشرف الدندل از سوی تروریست های النصره در روستای السویعه در دیرالزور شرقی به شدت گلوله باران می شود و هر لحظه بیم کشتار جدیدی در این روستا می رود.

از سوی دیگر برخی منابع گزارش دادند: خالد الحماد مبلغ وهابی پس از جمع آوری مبلغ زیادی با هدف حمایت از انقلاب سوریه از شاهزادگان و بازرگانان در کشورهای حوزه خلیج فارس عازم اروپا شده است.

این منابع بیان کردند: الحماد موفق به جمع آوری نزدیک به 10 میلیون دلار شده است و با آن به اروپا فرار کرده است.این اقدام با توجه به اینکه وی یکی از مهمترین تشویق کننده به جهاد در سوریه بوده است، این اقدام ضربه ای به مخالفان محسوب می شود.

از سوی دیگر روزنامه واشنگتن پست اعلام کرد: سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) آماده ارسال سلاح برای گروههای مسلح در سوریه از طریق پایگاههای سری در ترکیه و اردن می شود.

این روزنامه به نقل از منابع وابسته به دولت آمریکا اعلام کرد: این پایگاهها مقادیری مشخصی از سلاح و مهمات ظرف هفته های آینده به گروههای مسلح در سوریه خواهند داد.

از سوی دیگر ریچارد اپنسر روزنامه نگار روزنامه تلگراف اعلام کرد: باراک اوباما که پشت پرده در سوریه حرکت می کند مقصد را نمی داند.شعار اوباما در هنگام تبلیغات انتخاباتی پایان جنگ عراق و افغانستان بود و هم اکنون از وعده های خود شانه خالی می کند و اخبار مربوط به ارسال سلاح برای گروههای مسلح در سوریه از جمله آنهاست.