کلنگ احداث بیمارستان 96 تختخوابی پرند به زمین خورد/ 50 میلیارد تومان هزینه ساخت و تجهیز

به گزارش خبرنگار مهر، بالاخره بعد از گذشت ماهها از واگذاری زمین جهت ساخت بیمارستان 96 تختخوابی پرند، انتظارها و حرف و حدیث ها به سر آمد و عملیات اجرایی ساخت این بیمارستان با کلنگ زنی امروز آغاز شد.



عملیات اجرایی و ساخت بیمارستان 96 تختخوابی پرند با اجرای مراسم کلنگ زنی امروز در زمینی به مساحت بیش از 6400 متر که از سوی وزارت راه و شهرسازی به این تعاونی تحویل شده است، آغاز می شود.



شهر جدید پرند در حال حاضر بیمارستان ندارد و تنها یک درمانگاه شبانه روزی خدمات درمانی مختلف را با کلینیک های تخصصی به شهروندان پرند ارائه می دهد و چند ساختمان پزشکان هم در مکان هایی از شهر با پزشک های عمومی، دندانپزشکی و ... خدمات درمانی می دهند، بنابراین شهروندان باید از اکنون در انتظار ساخت بیمارستان بمانند.



ساخت بیمارستان 2 سال طول می کشد



عضو هیات مدیره شرکت تعاونی خدماتی و بهداشتی درمانی ولیعصر مهر پرند در حاشیه مراسم امروز با بیان اینکه در کار ساخت بیمارستان از همین امروز بسیار جدی هستیم به خبرنگار مهر گفت: مدت زمان ساخت بیمارستان 2 سال به طول خواهد انجامید و در این دو سال کار ساخت و بهره برداری از بیمارستان انجام می شود.



ایرج نصیرپور، هزینه در نظرگرفته شده برای ساخت این بیمارستان را 50 میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: این هزینه شامل ساخت، تجهیز و راه اندازی بیمارستان 96 تختخوابی پرند می شود و تامین هزینه آن از محل شرکت تعاونی و واگذاری سهام به مردم است.



ساخت بیمارستان 96 تختخوابی پرند در فاز پنج پرند



ساخت بیمارستان پرند در حالی توسط بخش خصوصی در فاز پنج شهر پرند آغاز می شود که جمعیت پرند بصورت روزانه و همزمان با تحویل واحدهای مسکن مهر روبه افزایش بوده و این درحالی است که تنها یک درمانگاه شبانه روزی در فاز 2 این شهر وجود دارد و بیمارستان از نیازهای ضروری و مورد تاکید مردم و مسئولان از جمله امام جمعه و نماینده مردم در مجلس بوده و مدت هاست به دلایل گوناگون به تعویق افتاده است.



در حال حاضر جمعیت پرند حدود 100 هزار نفر است و به نظر می رسد با رشد فزاینده فعلی آن و ساخت و تحویل نزدیک به صد هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان در آینده ای نزدیک جمعیت این شهر به مرز پانصد هزار نفر برسد و با توجه به افق جمعیت 700 هزار نفری، پایتخت مسکن مهر و پایتخت اداری کشور، لازم و ضروی است و باید مسئولان امر از هم اکنون به فکر ساخت مراکز درمانی و بیمارستان در نقاط دیگر شهر باشند تا جوابگوی این جمعیت باشد.



بیمارستان پرند قابل افزایش تا 150 تخت



نصیرپور در این خصوص با بیان اینکه توسعه بیمارستان 96 تختخوابی پرند در آینده تا 150 تخت قابل افزایش است به مهر گفت: ساخت بیمارستان در مساحت 17 هزار مترمربع به تایید وزارت بهداشت رسیده و با دو طبقه زیرزمین و پنج طبقه ساختمانی و در مجموع 7 طبقه ساخته خواهد شد.



عضو هیات مدیره شرکت تعاونی خدماتی و بهداشتی درمانی ولیعصر مهر پرند با بیان اینکه بیمارستان پرند، پاسخگوی 200 هزار نفر خواهد بود، اظهار داشت: این بیمارستان با احتساب 150 تختخواب می تواند پاسخگوی جمعیت 200 هزار نفری باشد که بعد از اتمام ساخت، مجوز راه اندازی بیمارستان توسط وزارت بهداشت داده خواهد شد.



با ساخت بزرگترین پروژه مسکن مهر در شهر پرند، احداث بیمارستان یکی از ضروریت های اصلی این شهر بوده که از سوی مسئولان شهر بشدت پیگیری شده و اکنون بعد از مدت ها در مرحله آغاز عملیات اجرایی است و توسط شرکت تعاونی خدماتی و بهداشتی درمانی ولیعصر مهر پرند ساخته می شود.



بر اساس این گزارش، جمعی از مدیران شرکت عمران پرند، فتحعلی همتی شهردار پرند، اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی خدماتی و بهداشتی درمانی ولیعصر مهر پرند، اکبری، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رباط کریم،جمعی از مدیران نظام مهندسی شهرستان، اعضای منتخب شورای شهر، جمعی از مدیران شهری و ... در مراسم کلنگ زنی بیمارستان 96 تختخوابی پرند حضور داشتند.