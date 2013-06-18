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۲۸ خرداد ۱۳۹۲، ۱۹:۳۳

نیروهای افغان امنیت افغانستان را بطور کامل به عهده گرفتند

نیروهای افغان امنیت افغانستان را بطور کامل به عهده گرفتند

رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد نیروهای این کشور مسئولیت امنیت این کشور را بطور کامل به عهده گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "آسوشیتد پرس"، "حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان امروز اعلام کرد که نیروهای افغان مسئولیت کامل امنیت افغانستان را که تا کنون در اختیار نظامیان ناتو بود را به عهده گرفته اند.

حامد کرزای که این مسئله را نقطه عطف مهمی در 12 ساله اخیر افغانستان خوانده است.

وی در مراسمی که در همین مورد برگزار شد اظهار داشت : این یک لحظه تاریخی برای کشور ما است و از فردا تمام امنیت کشور در اختیار نیروهای امنیتی افغانستان قرار خواهد گرفت.

وی همچنین افزود نظامیان ناتو در چند ماه آینده به طور کامل از افغانستان خارج خواهند شد.

در اختیار گرفتن امنیت افغانستان به وسیله نیروهای امنیت این کشور همچنین نقطه عطفی  برای نظامیان ناتو خواهد بود که از این پس نقش حمایتی در افغانستان ایفا خواهند کرد وبه طور مستقیم در برقراری امنیت در این کشور نقشی نخواهند داشت.

گفتنی است پروسه واگذاری امنیت به نیروهای افغانستان از ماه نوامبر سال 2010 آغاز شد.

کد مطلب 2079775

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