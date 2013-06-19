به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تقدیر از بازیکنانی که در مسابقات مختلف توانسته اند اخلاق انسانی و اسلامی را در جامعه به نمایش بگذارند، از ظرفیت های فرهنگی جشنواره فوتبال برشمرد و گفت: از نکاتی که در ورزش به صورت عام و در فوتبال با توجه به حجم عظیم مخاطبان به صورت خاص مطرح است، رویکردهای فرهنگی است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، شکل گیری معاونت فرهنگی در وزرات ورزش را، بستر سازی برای تغییرات فرهنگی دانست و اظهار امیدواری کرد؛ جشنواره فوتبال ایران بتواند دستاوردهایی عملی و اجرایی در پی داشته باشد و چالش ها، فرصت ها، نقاط ضعف و قوت بخش فوتبال را از منظر فرهنگی شناسایی نماید.

طاهری افزود: با توجه به اینکه کمیسیون فرهنگی، یک کمیسیون تخصصی در ارتباط با فرهنگ و اخلاق می باشد، می تواند نقش به سزایی در حمایت از جشنواره فوتبال داشته باشد.

اولین جشنواره تخصصی فوتبال روزهای 29 مرداد تا اول شهریورماه سالجاری در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد.



