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۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۴۶

حسین عبدی:

برگزاری جشنواره فوتبال از به قهقرا رفتن فوتبال جلوگیری می‌کند

برگزاری جشنواره فوتبال از به قهقرا رفتن فوتبال جلوگیری می‌کند

کارشناس فوتبال ایران گفت: برگزاری جشنواره فوتبال می‌تواند از به قهقرا رفتن فوتبال ایران که به آفت شعارزدگی دچار شده است جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عبدی درباره برگزاری جشنواره فوتبال با بیان مطلب فوق اظهار داشت: تا وقتی که بودجه‌های ما در فوتبال صرف شعار و تبلیغاتی می شود که به مرحله اجرا در نمی آید به جایی نمی‌رسیم. فوتبال ما با این رویه به قهقرا می‌رود و متاسفانه همه چیز در آن تحت تاثیر حوادث و عوامل بیرونی قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت فوتبال پایه و توجه به این موضوع در جشنواره فوتبال، خاطرنشان کرد: اینکه بعضی از مدیران برای فوتبال پایه با سایر کشورها قرارداد می بندند روندی روبه پیش است ولی اهمیت دادن به تیم‌های پایه داخل کشور از جایگاه و اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است و باید برای این موضوع امکانات اختصاص داد و توجه ویژه معطوف نمود. قرارداد بستن با تیم های نه چندان مطرح یا حتی مطرح نباید مانع توجه به تیم های پایه در داخل کشور عزیزمان بشود.

کارشناس فوتبال ایران تاثیر برگزاری جشنواره فوتبال را چشم گیر دانست و افزود: مهمترین رکن برگزاری جشنواره، این است که از آن نتیجه گیری مطلوب شده و در پایان نفراتی انتخاب شوند که موتور پیشرفت فوتبال را در زمینه‌های مطرح شده روشن کنند. در واقع با اجرای صحیح محورهای مطرح شده و جنبه اجرایی گرفتن این جشنواره، فوتبال کشور ما از لمپنیسم و قهقرا فاصله خواهد گرفت.

اولین جشنواره تخصصی فوتبال ایران 29 مرداد تا اول شهریورماه سالجاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2077034

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