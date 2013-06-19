تکرار حضور مردم در خیابان ها و برپایی جشن و سرور/ایران مهد خواستن و توانستن

به گزارش خبرنگار مهر، تمام خیابان های سطح شهرهای استان سمنان خالی از جمعیت بود و همه مردم تمام توجه خود را به تلویزیون دوختند و در برخی شهرهای استان مردم بازی فوتبال ایران و کره را از تلویزیون های شهری که شهرداری ها در پارک ها نصب کرده اند دنبال می کردند.

هنوز چیزی از اتمام بازی تیم ملی فوتبال ایران با کره جنوبی و پیروزی ملی پوشان مان نگذشته بود که سطح خیابان ها شهرها و بخش هاي مختلف استان سمنان مملو از جوانان و ورزش دوستاني شد كه با پرچم هاي جمهوري اسلامي به سطح شهر آمده و با كف و سوت، این پيروزي مقتدرانه را جشن گرفتند.

جوانان ایرانی با اراده و تمسک به خداوند در هر آوردگاهی موفق خواهند بود

یک جوان سمنانی که پرچم سه رنگ کشور را باشادمانی تکان می داد صعود تیم ملی فوتبال کشورمان به رقابت‌های جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل را تبریک گفت.

محسن صفایی گفت: امشب بار دیگر جوانان رشید و دلاور جمهوری اسلامی ایران سرافرازانه و با اقتدار به موفقیتی درخشان و پرشکوه دست یافتند که دل همه مارا را شاد کردند.

این جوان گفت: این نشانه این است که جوانان سربلند ایران می‌توانند با اراده مصمم خود و با تمسک به خداوند متعال به هر موفقیتی دست یابند و توانمندی خلق هر حماسه‌ای و در هر آوردگاهی را خواهند داشت.

ایران مهد خواستن و توانستن است

مرد 62 ساله نیز در حالی که با نوه‌های خود به خیابان آمده بود و فریاد زنده باد ایران را سر می داد گفت: فوتبال پیر و جوان ندارد و امروز با برد شیرین به جام جهانی صعود کردیم و همه خوشحالیم.

فرج الله نادعلیان، با اشاره به اینکه ایران مهد خواستن و توانستن است، افزود: امروز تیم ملی ایران موجب غرور ایرانیان در آسیا و جهان شد و فوتبال آسیا به ایران تعظیم کرد.

این بازنشسته گفت: بازیکنان تیم ملی باید نوار پیروزی‌های ایران را تداوم بخشند و خود را برای پیروزی‌های دیگر آماده کنند.

وی جام جهانی فوتبال را آوردگاه ورزش هر کشور دانست و اذعان کرد: ورزش یک دیپلماسی بین‌المللی است که می‌تواند سخن یک ملت را به جهانیان ارائه دهد.

تکیه بر نیروی تقوا و ایمان مهمترین عامل پیروزی فوتبالیست های ایرانی

نوجوان دیگری با نام هوشنگ بهرامی ضمن بیان اینکه از صعود تیم ملی به جام جهانی به شدت هیجان زده ام، گفت: به هر حال امیدواریم که تیم ملی بتواند در جام جهانی برزیل از حقانیت و پیشرفت فوتبال ایران دفاع کند.

اجوان 28ساله ای نیز گوید: اگر تیم ملی به جام جهانی صعود نمی‌کرد؛ فاجعه بود زیرا چهار سال دیگر باید در انتظار چنین روزی را می‌کشیدیم و چهار سال نیز از فوتبال جهان عقب می‌ماندیم.

یک دانشجو با نام حسن مهرزاد گفت: دلاور مردان فوتبالیست ایرانی دیگر بار با تکیه بر نیروی تقوا وایمان با پیروزی خیره کننده مقابل کره، کشور را غرق درشور و نشاط کردند.

مهرزاد تصریح کرد: این سعود مقتدرانه به جام جهانی را به ملت سربلند ایران بخصوص هم استانی عزیز تبریک میگویم.

باید اقتدار ایران را در جام جهانی به رخ جهانیان بکشیم

مرتضی خیرآبادی دیگر شهروند این استان نیز با اشاره به اینکه صعود مقتدارنه و دلنشین به جام جهانی فوتبال که با تلاش خستگی ناپذیر و غیرت و هوشمندی جوانان عزیز و برومندمان بدست آمده است اظهار داشت: جوانان قوی تن و قوی دل جمهوری اسلامی ایران که موفق به صعود تیم کشورمان در این رقابت‌ها شدند، شادی و سرور به همراه جشن پیروزی را در جای‌جای کشور پهناورمان به ارمغان آوردند.

به گفته وی حالا پس از خلق حماسه سیاسی حضور در انتخابات ریاست جمهوری که با مشارکت ملت بزرگ ایران به‌دست آمد و جشن ملی را به دنبال داشت یکبار دیگر جوانان تیم ملی فوتبال با نقش‌آفرینی و پیروزی خود شور و شعف را در دل مردم به‌وجود آوردند که این اتفاق مبارک را در خور و سزاوار تجلیل می‌دانم.

یک دانشجو با در دست داشتن پرچم کشورمان فریاد ایران، ایران سر می‌داد گفت: ایران بهترین تیم آسیا و سلطان فوتبال قاره کهن است.

رحیم جالینوس افزود: بچه‌ها امروز خوب ظاهر شدند و تلاش آنها به بار نشست و این صعود را مدیون زحمات مربیان، بازیکنان و دعای خیر مردم هستیم.

وی، با بیان اینکه باید اقتدار ایران را در جام جهانی به رخ جهانیان بکشیم، تصریح کرد: مردم پشتیبان بازیکنان تیم ملی هستند.

مردم استان سمنان باحضور در معابر و میادین راهیابی ملی‌پوشان به جام جهانی برزیل را جشن گرفتند و لحظه به لحظه بر حجم شادی‌های مردم در گذرگاه‌های افزوده می شد.

مردم ورزش دوست این سامان با راه انداختن کاروان‌های موتوری و خودرویی این پیروزی را جشن گرفته و به شادمانی پرداختند. رانندگان خودروهای گوناگون نیز در حالیکه چراغ‌های خودروهایشان را روشن کرده‌اند و به شکل مرتب بوق می‌زنند با در دست داشتن پرچم سه رنگ و مقدس جمهوری اسلامی ایران از خیابان‌های در حال گذر بودند.