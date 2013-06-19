شادی مردم و جوانان بجنوردی با راه اندازی کاروان های موتوری

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن دیدار تیم‌های ملی ایران و کره جنوبی و راهیابی ایران به جام جهانی، مردم بجنورد و علاقمندان به ورزش به ویژه جوانان به خیابانهای شهر آمده و در حالی که پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی را در دست داشتند، با توزیع شربت و شیرینی شادمانی خود را از این پیروزی بزرگ به نمایش گذاشتند.

شب گذشته مردم این شهر با حضور در خیابانها و میادین مرکزی این شهر راهیابی ملی‌پوشان کشورمان را به جام جهانی برزیل جشن را جشن گرفتند.

شور و شوق این پیروزی همراه با گذشتن کاروان های موتوری از خیابانهای اصلی شهر، بوق زدن خودروها، روشن کردن چراغ اتومبیل ها و تکان دادن پرچم سه رنگ کشورمان برفراز دستان مردم و جوانان موتورسوار، ساعاتی چهره شهر را تغییر داد.

این دومین جشن پیروزی پس از جشن پیروزی حماسه ملی و انتخاب رئیس جمهوری دوره یازدهم، طی هفته جاری است که در ایران اسلامی و همزمان در استانها و شهرستانهای کشورمان برگزار شده است.

گزارش خبرنگاران مهر حاکی از این است که این جشن پیروزی در سایر شهرستانهای خراسان شمالی نیز برگزار شده است.