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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۸:۴۰

در پی راهیابی ایران به جام جهانی/

شادی مردم و جوانان بجنوردی با راه اندازی کاروان های موتوری

شادی مردم و جوانان بجنوردی با راه اندازی کاروان های موتوری

بجنورد - خبرگزاری مهر: در پی راهیابی ایران به جام جهانی و پیروزی تیم ملی ایران بر کره جنوبی، جوانان بجنوردی با راه اندازی کاروان های موتوری در سطح شهر به شادی پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن دیدار تیم‌های ملی ایران و کره جنوبی و راهیابی ایران به جام جهانی، مردم بجنورد و علاقمندان به ورزش به ویژه جوانان به خیابانهای شهر آمده و در حالی که پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی را در دست داشتند، با توزیع شربت و شیرینی شادمانی خود را از این پیروزی بزرگ به نمایش گذاشتند.

شب گذشته مردم این شهر با حضور در خیابانها و میادین مرکزی این شهر راهیابی ملی‌پوشان کشورمان را به جام جهانی برزیل جشن را جشن گرفتند.

شور و شوق این پیروزی همراه با گذشتن کاروان های موتوری از خیابانهای اصلی شهر، بوق زدن خودروها، روشن کردن چراغ اتومبیل ها و تکان دادن پرچم سه رنگ کشورمان برفراز دستان مردم و جوانان موتورسوار، ساعاتی چهره شهر را تغییر داد.

این دومین جشن پیروزی پس از جشن پیروزی حماسه ملی و انتخاب رئیس جمهوری دوره یازدهم، طی هفته جاری است که در ایران اسلامی و همزمان در استانها و شهرستانهای کشورمان برگزار شده است.

گزارش خبرنگاران مهر حاکی از این است که  این جشن پیروزی در سایر شهرستانهای خراسان شمالی نیز برگزار شده است.

کد مطلب 2079868

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