به گزارش خبرنگار مهر، میرجلال کاسیموف در نشست خبری بعد از بازی این تیم برابر قطر که با برتری 5 بر یک ازبک‌ها همراه شده بود در جمع خبرنگاران گفت: شکی نیست که ما برای صعود مستقیم به جام‌جهانی تلاش می‌کردیم و همه تلاش خود را به کار گرفته بودیم تا به یک برد بزرگ دست یابیم.

وی افزود: بازیکنان من از همان ابتدای کار تمایل به برنده شدن داشتند ولی تاسف می‌خورم که نتوانستیم به آنچه می‌خواهیم دست یابیم. تعجب و شگفتی من از نتیجه‌ای بود که تیم ملی ایران در زمین کره‌جنوبی کسب کرد. ما به دنبال این بودیم که به مردم هدیه دهیم ولی از هوادارانی که به ورزشگاه آمدند عذرخواهی می‌کنم که نتوانستیم مستقیما به جام جهانی صعود کنیم.

سرمربی تیم ملی ازبکستان ادامه داد: شگفتی بزرگ من از دست دادن نتیجه توسط تیم کره در خانه است و با وجود اینکه به برد بزرگ 5 بر یک دست یافتیم ولی نتوانستیم به جام‌جهانی راه پیدا کنیم.