  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۹:۴۸

میرجلال کاسیموف:

برد ایران در زمین کره شگفت زده ام کرد/ از هواداران عذرخواهی می‌کنم

برد ایران در زمین کره شگفت زده ام کرد/ از هواداران عذرخواهی می‌کنم

سرمربی تیم ملی فوتبال ازبکستان با بیان اینکه دوست داشت مردم این کشور جشن صعود مستقیم به جام جهانی را برگزار کنند، گفت: من از برد ایران در زمین کره شگفت زده شدم.

به گزارش خبرنگار مهر، میرجلال کاسیموف در نشست خبری بعد از بازی این تیم برابر قطر که با برتری 5 بر یک ازبک‌ها همراه شده بود در جمع خبرنگاران گفت: شکی نیست که ما برای صعود مستقیم به جام‌جهانی تلاش می‌کردیم و همه تلاش خود را به کار گرفته بودیم تا به یک برد بزرگ دست یابیم.

وی افزود: بازیکنان من از همان ابتدای کار تمایل به برنده شدن داشتند ولی تاسف می‌خورم که نتوانستیم به آنچه می‌خواهیم دست یابیم. تعجب و شگفتی من از نتیجه‌ای بود که تیم ملی ایران در زمین کره‌جنوبی کسب کرد. ما به دنبال این بودیم که به مردم هدیه دهیم ولی از هوادارانی که به ورزشگاه آمدند عذرخواهی می‌کنم که نتوانستیم مستقیما به جام جهانی صعود کنیم.

سرمربی تیم ملی ازبکستان ادامه داد: شگفتی بزرگ من از دست دادن نتیجه توسط تیم کره در خانه است و با وجود اینکه به برد بزرگ 5 بر یک دست یافتیم ولی نتوانستیم به جام‌جهانی راه پیدا کنیم.

 

کد مطلب 2079930

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها