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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۵۷

استاد جلیل رسولی «برند هنری» ایران در جهان است

استاد جلیل رسولی «برند هنری» ایران در جهان است

همدان-نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: آثار و شخصیت هنری استاد جلیل رسولی به قدری در سطح بین‌المللی شاخص است که می‌توان از وی به عنوان یک «برند هنری» برای ایران نام برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آیین نکوداشت استاد جلیل رسولی با حضور مسئولان فرهنگی و جامعه هنری برگزار شد مدیرکل امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با قرائت پیام وزیر فرهنگ، استاد جلیل رسولی را سرمایه‌ای ملی و چهره‌ای کم‌نظیر در تاریخ هنر کشور دانست.

سید سعید سرابی با اشاره به جایگاه جهانی این هنرمند، اظهار کرد: خدمات ارزشمند استاد رسولی به عرصه خوشنویسی و نقاشی‌خط بر کسی پوشیده نیست و آوازه آثار او فراتر از مرزهای ایران رفته است به‌گونه‌ای که امروزه شاهد اقبال و دادوستد آثار وی در بازارهای معتبر هنری جهان هستیم که این امر گواهی بر اعتبار و کیفیت بالای آثار این هنرمند معاصر است.

نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با تجلیل از پایبندی این استاد برجسته به اصالت‌ها، گفت: مایه مباهات است که استاد رسولی با وجود کسب شهرت جهانی همچنان تعلق خاطر ویژه‌ای به زادگاه خود دارد و دلبستگی‌اش به خاک ایران را حفظ کرده است.

وی در تبیین ابعاد شخصیتی استاد رسولی افزود: سبک زندگی این هنرمند بزرگ الگویی از تلاش مستمر، خستگی‌ناپذیری و سحرخیزی است که در کنار توانمندی‌های هنری او را به شخصیتی ممتاز تبدیل کرده است.

مدیرکل امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر نقش راهبردی استاد رسولی در پاسداشت هنر خوشنویسی، خاطرنشان کرد: یکی از وجوه کمتر پرداخته‌شده در کارنامه هنری استاد رسولی پایمردی در حفظ اصالت نستعلیق فارسی است.

سرابی افزود: استاد رسولی با شناخت دقیق، نقشی کلیدی در حفظ هویت نستعلیق اصیل ایرانی و تمایز آن از جریان‌های مشابه مانند نستعلیق عثمانی ایفا کرده است که این مجاهدت هنری، بخش ارزشمند و ماندگار کارنامه او محسوب می‌شود.

کد مطلب 6926431

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