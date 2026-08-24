استاد جلیل رسولی «برند هنری» ایران در جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، در آیین نکوداشت استاد جلیل رسولی با حضور مسئولان فرهنگی و جامعه هنری برگزار شد مدیرکل امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با قرائت پیام وزیر فرهنگ، استاد جلیل رسولی را سرمایهای ملی و چهرهای کمنظیر در تاریخ هنر کشور دانست.
سید سعید سرابی با اشاره به جایگاه جهانی این هنرمند، اظهار کرد: خدمات ارزشمند استاد رسولی به عرصه خوشنویسی و نقاشیخط بر کسی پوشیده نیست و آوازه آثار او فراتر از مرزهای ایران رفته است بهگونهای که امروزه شاهد اقبال و دادوستد آثار وی در بازارهای معتبر هنری جهان هستیم که این امر گواهی بر اعتبار و کیفیت بالای آثار این هنرمند معاصر است.
نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با تجلیل از پایبندی این استاد برجسته به اصالتها، گفت: مایه مباهات است که استاد رسولی با وجود کسب شهرت جهانی همچنان تعلق خاطر ویژهای به زادگاه خود دارد و دلبستگیاش به خاک ایران را حفظ کرده است.
وی در تبیین ابعاد شخصیتی استاد رسولی افزود: سبک زندگی این هنرمند بزرگ الگویی از تلاش مستمر، خستگیناپذیری و سحرخیزی است که در کنار توانمندیهای هنری او را به شخصیتی ممتاز تبدیل کرده است.
مدیرکل امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر نقش راهبردی استاد رسولی در پاسداشت هنر خوشنویسی، خاطرنشان کرد: یکی از وجوه کمتر پرداختهشده در کارنامه هنری استاد رسولی پایمردی در حفظ اصالت نستعلیق فارسی است.
سرابی افزود: استاد رسولی با شناخت دقیق، نقشی کلیدی در حفظ هویت نستعلیق اصیل ایرانی و تمایز آن از جریانهای مشابه مانند نستعلیق عثمانی ایفا کرده است که این مجاهدت هنری، بخش ارزشمند و ماندگار کارنامه او محسوب میشود.
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