کشف دستگاه‌ استخراج ارز دیجیتال قاچاق کبودراهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج ارز دیجیتال در یکی از مناطق شهرستان کبودرآهنگ بررسی موضوع بهصورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و اطمینان از صحت گزارشهای دریافتی با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از محل مورد نظر یک دستگاه ماینر قاچاق با برند «واتسماینر» به همراه تجهیزات جانبی شامل مودم و سیستم خنککننده را کشف و ضبط کردند.
فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی محموله مکشوفه را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند، گفت: در این عملیات یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
وی در پایان با اأکید بر برخورد قاطع پلیس با اخلالگران نظام اقتصادی، تصریح کرد: استفاده غیرقانونی از برق یارانهای علاوه بر آسیب به زیرساختهای شبکه توزیع برق موجب تضییع حقوق عمومی میشود.
سردار نجفی از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات در خصوص فعالیتهای غیرمجاز در این زمینه را در اسرع وقت از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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