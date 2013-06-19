حاضریم تمام نسخ خطی پاکستان را اسکن کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که با حضور جباری نماینده وزارت امور خارجه و همچنین برخی مدیران سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد، اسحاق صلاحی گفت: از اینکه یک چهره فرهنگی و یک شاعر مسئول مؤسسه فرهنگی اکو شده است، بسیار باعث خوشحالم و امیدوارم این انتصاب هم باعث رونق همکاری‌های فرهنگی میان کشورهای عضو اکو شود و هم باعث گسترش همکاری‌های فرهنگی میان دو کشور دوست شود که دارای فرهنگ، تاریخ و مذهب مشترک هستند. چرا که ارتباطات فرهنگی باعث می‌شود گره‌های سیاسی و اقتصادی و بین‌المللی هم گشوده شود.

وی سپس به توضیح فعالیت‌ها و ویژگی‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران پرداخت و با اشاره به حجم مراجعه دانشجویان و پژوهشگران به این سازمان، گفت: در سال گذشته 685 هزار نفر به این کتابخانه مراجعه کرده‌اند و این مسئله ما را وادار کرد تا در زمینه شرایط ورود کاربران به کتابخانه ملی تجدید نظر کنیم و شرط ورود را دوره تحصیلی دانشجوی فوق لیسانس و بالاتر قرار دهیم.

در ادامه این دیدار افتخار حسین عارف رئیس جدید موسسه فرهنگی اکو که در سابقه حرفه‌ای خود ریاست فرهنگستان ادبیات پاکستان را بر عهده داشته است، یادآور شد: متأسفانه در کشور پاکستان تلاش چندانی برای حفظ و نگهداری نسخ خطی صورت نگرفته است و ما از برادران ایرانی می‌خواهیم به ما در این زمینه کمک کنند.

صلاحی نیز با استقبال از این ایده پیشنهاد داد تا تمام اسناد تاریخی و نسخ خطی موجود در پاکستان توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران اسکن شده و یک نسخه نیز برای کتابخانه ملی در نظر گرفته شود که این پیشنهاد مورد استقبال رئیس مؤسسه فرهنگی اکو قرار گرفت.

رئیس کتابخانه ملی ایران همچنین با بیان اهمیت مکتوبات و منابع موجود در منطقه که بسیاری از آنها به زبان فارسی و یا به زبان عربی است و توسط دانشمندان ایرانی نگاشته شده است، کمک مؤسسه فرهنگی اکو را در هماهنگی و جمع‌آوری این نسخ برای اسکن شدن و حفظ آن از گزند آفات و بلایا ضروری دانست.

افتخار حسین عارف نیز با پر اهمیت خواندن صیانت از میراث فرهنگی کشورهای عضو اکو ابراز امیدواری کرد تا طی تفاهم نامه‌ای این مسئله روندی اجرایی به خود گیرد.