چناران در توليد ماهيان سردابي خراسان رضوي در جايگاه نخست قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قوسيان مقدم صبح چهارشنبه در محل جهاد كشاورزي چناران اظهار كرد: تحقق صد درصدي در اصلاح الگوي كشت در محدود كردن كشت گياهان با مصرف آب زياد و كسب مقام اولدر ميانگين عملكرد گندم در سال گذشته در استان را چناران به خود اختصاص داده است.

رئيس جهاد كشاورزي چناران بيان كرد: افزايش ميانگين عملكرد در محصولات زراعي به ميزان 73 درصد نسبت به سال گذشته را داشته ايم و همچنين جذب افزون بر10 در صد تسهيلات طرح توسعه كشاورزي خراسان رضوي در شهرستان چناران بوده است.

قوسيان مقدم گفت: اين شهرستان به عنوان يكي از مهمترين قطبهاي كشاورزي باغباني ودامپروري با توليدات متنوع .فراوان نقش مهمي را در تامين مواد غذايي وايجاد اشتغال مولد در سطح استان ايفا مي كند.

وي اظهار كرد: از جمعيت فعال شهرستان تعداد ده هزار و 866 نفر در بخش زراعت باغباني ودامپروري مشغول فعاليت هستند.

رئيس جهاد كشاورزي چناران افزود: شرايط اقليمي چناران امكان كشت و توليد 45 نوع محصول شامل 23 نوع محصول زراعي و22 نوع محصول باغي را فراهم كرده است و همچنين گوشت قرمز وسفيد عسل وشير محصولات مهم دامي شهرستان است.

قوسيان مقدم گفت: جوجه ريزي در واحدهاي مرغ گوشتي2 ميليون و 150 هزار قطعه وپولت مرغ تخمگذار227 هزار قطعه توزيع جوجه يك روزه بومي 5000 قطعه از شهرستان انجام شده است.

وي افزود: توليد شير 63000 تن، توليد گوشت قرمز 2850 تن، توليد گوشت مرغ 3800تن، توليد تخم مرغ 10600 تن، توليد عسل 280تن، توليد ماهي 700تن از ديگر دستاوردهاي كشاورزي است.

رئيس جهاد كشاورزي چناران گفت: سيستمهاي آبياري تحت فشار در حال اجرا 1000 هكتار وسيستمهاي آبياري تحت فشار اجرا شده 600هكتار است.

قوسيان بيان كرد: در اداره ترويج برگزاري دوره آموزشي در مهارتهاي مختلف براي 12 هزار و 956 نفر روز و بازديد آموزشي ترويجي ويژه بهره برداران بخش كشاورزي 500 نفر روز و تجليل از نمونه هاي بخش كشاورزي 45 مورد از ديگر فعاليتهاي جهاد كشاورزي شهرستان است.