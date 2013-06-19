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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۳۰

عسگری:

فاز اول کارخانه سیمان دهلران تیر ماه به بهره برداری می رسد

فاز اول کارخانه سیمان دهلران تیر ماه به بهره برداری می رسد

دهلران - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری ایلام گفت: فاز اول کارخانه سیمان دهلران تیر ماه به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری ظهر چهارشنبه در بازدید از طرح کاخانه سمیان دهلران اظهار داشت: بر اساس گزارش هاي مدير داخلي كارخانه فاز اول آن به بهره برداری خواهد رسید.

وي افزود: کل اعتبار هزينه شده براي اجراي اين طرح هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال بوده است.

معاون استاندار ايلام افزود: با پيگيري هاي به عمل آمده و رفع مشكلات اين طرح اكنون آماده راه اندازي است.

عسگري تصریح کرد: موقعيت جغرافيايي كارخانه سيمان دهلران به ­ گونه ­ اي است كه علاوه بر استقرار در استان ­هاي در حال توسعه و پرمصرف، دسترسي آن به ساير نقاط كشور و همچنين ورود به بازارهاي صادراتي با استفاده از مزيت ­ هاي نزديكي به مرزهاي آبي و خشكي به آساني امكان ­پذير است.

وی بیان داشت: با بهره برداری از فاز اول كارخانه سيمان دهلران چشمگیری در زمينه ­ هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شهرستان دهلران ایجاد می شود.

وي گفت: تجهيزات اصلي خط توليد اين كارخانه از هشت شركت سازنده برجسته اروپايي خريداري و بخش ساخت داخل نيز از سوي شش سازنده داخلي انجام شده و كليه تجهيزات و ماشين ­ آلات در حال نصب است.

معاون بر نامه ریزی استاندار ایلام اظهار داشت: كارخانه سيمان دهلران با ظرفيت چهار هزار تن در روز در زميني به گستره ۵۰ هكتار در كيلومتر ۱۲ شهر دهلران در استان ايلام واقع شده است.

معاون برنامه ريزي استاندار ايلام بيان كرد: با بهره برداري كامل از اين كارخانه زمينه اشتغال ۴۰۰ نفر به شكل مستقيم و سه هزار و ۵۰۰ نفر به شكل غير مستقيم فراهم مي شود.

کد مطلب 2080215

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