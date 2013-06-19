به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش در بازگشت تیم ملی فوتبال به ایران در نشست خبری ضمن بیان مطلب فوق گفت: امروز روز کسانی است که متحد و همدل با هم جنگیدند نه روز افرادی که هیچ اشتیاقی به موفقیت تیم ملی نداشتند. این روز برای فوتبال ایران بسیار مهم است.

وی ادامه داد: واقعا احساس خیلی خوبی دارم و این هدیه را با میلیون ها هوادار ایرانی تقسیم می کنم. این موفقیت یک احساس فوق العاده خوب و دوست داشتنی است.

سرمربی تیم ملی فوتبال با اشاره به اینکه باید به تلاش تک تک بازیکنان که در خط مقدم مبارزه بودند و با روحیه و انگیزه جنگیدند تا به هدفمان برسیم درود فرستاد، اظهارداشت: باید از عده‌ای تشكر كنم. عده آن‌ها زیاد نیست. این نفرات به تیم ملی نزدیک بودند و همیشه اعتماد به نفس را به ما منتقل كردند و ایمان داشتند كه ما می توانیم كارمان را انجام دهیم.

کی روش ادامه داد: كفاشیان هیچ وقت به ما پشت نكرد. اعتماد به نفس را به ما می داد. همه گونه حمایت می كرد و ایمان داشت که به هدف مان می رسیم. مشكلات زیادی در طول این دو سال و نیم داشتیم اما با این حال با تمام این مشكلات رئیس فدراسیون هیچ گاه میدان را ترك نكرد. البته باید از اعضای هیات رئیسه تشكر كنم. نبی، دبیر فدراسیون و مقدم، مسئول تیم که در لحظات مهم و حساس کنار مان بودند و هیچگاه ما را تنها نگذاشتند.

وی با تقدیر از مدیرعامل شرکت آسمان و خدمه پرواز که شرایط خوب سفر تیم ملی به کره جنوبی را فراهم کردند، ادامه داد: بعضی از شما دوستان در ابتدای حضور من در ایران در كنار من بودید. این دفعه پنجم است كه در رده بزرگسالان تلاش برای جام جهانی به عنوان سرمربی را انجام دادم و سه بار موفق شدم به جام جهانی برسم. به عنوان ناظر تكنیكی و مدیر فنی تیم ایالت متحده هم كه حضور داشتم که با احتساب آن 4 بار در جام جهانی حضور پیدا كردم اما به عنوان سرمربی سه بار این اتفاق افتاده است.

سرمربی تیم ملی فوتبال تاکید کرد: من تفکرم در فرایند صعود، نگاهی قدم به قدم بوده است. به یاد دارم كه ابتدا گفتم راه صعود ما سخت و دشوار خواهد بود. ما با توفان و دریای پرتلاطم مواجه خواهیم شد. بعضی روزها هم مسیر آرام خواهد بود اما چون بالا و پائین زیادی وجود داشت، کارمان خیلی سخت بود.

وی به نکته جالبی هم اشاره کرد و گفت: در طول روزهای خوب مثل امروز كه روز بسیار بسیار خوبی است، شما می توانید شاهد دوستانتان در كنارتان باشید. امروز آقای كفاشیان دوستان بسیار زیادی دارد. ولی وقتی شما روزهایی را پشت سر می گذارید كه خوب نیستند می توانید دوستان واقعی خود را بشناسید. اینجا می خواهم بگویم كه با كیفیت دوستانمان بود كه توانستیم به موفقیت برسیم. تعدادشان زیاد نبود ولی دوستان بسیار خوبی بودند و رمز و راز این موفقیت و فرمول موفقیت این بود كه این دوستان متحد كنار هم بودند و همدیگر را تنها نگذاشتند. بعضی از آن‌ها بازیكنان بودند. من باز هم در انتها این را می خواهم بگویم كه فوتبال ایران باید افتخار كند چون بازیكنان خوبی دارد كه باید در اختیار تیم ملی باشند.



کی روش در ادامه تاکید کرد: حالا در مورد آینده صحبت می كنیم. آینده خیلی ساده است. شما دو راه دارید. یا می‌خواهید برای تعطیلات به برزیل سفر كنید یا اینکه به برزیل بروید تا با تمام شرافت و غرور رقابت كنید. اگر می خواهید برای تعطیلات به برزیل بروید، من نمی‌خواهم عضوی از این گروه باشم. چون واقعا من دوست ندارم برای تعطیلات به آنجا بروم. ترحیح می دهم برای تعطیلات در زمان دیگری و به جای دیگری بروم. اما اگر ایران می خواهد به جام جهانی برزیل سفر كند كه با تمام غرور بجنگد، باید خیلی از چیزها را عوض كنیم. نمی‌توانیم این مسیر را ادامه دهیم و هر روز به خودمان دروغ بگوییم. اولین كاری كه باید انجام دهیم این است كه باید سعی كنیم خیلی سخت تلاش داشته باشیم و انگیزه تیمی را به وجود بیاوریم و به مسیرمان ادامه دهیم. باید برنامه بسیار خوبی را تنظیم كنیم تا آماده باشیم كه رقابت كنیم. اگر غیر از این باشد سریعا كشته می شویم.

سرمربی تیم ملی فوتبال اضافه کرد: كاری كه ما باید انجام دهیم این است که سقف آرزوهایمان را بزرگ تر كنیم. باید سخت تلاش كنیم و سعی کنیم آماده باشیم. به خودمان القا كنیم كه می رویم برزیل تا به مرحله دوم صعود كنیم. باید قوی باشیم و به آن ایمان داشته باشیم.

وی تاکید کرد: بعضی از دوستان الان درونشان خوشحال هستند كه به هدفمان رسیدیم. ولی الان زمان آن است كه سخت بجنگیم تا آماده شویم. سعی كنیم با داشتن این فاكتور مهم بجنگیم. ما بازی‌های دوستانه، لیگ خوب و برنامه آماده سازی خوب،مربیگری خوب در ایران، زمین‌های مناسب برای تمرین و همچنین زمین های خوب برای بازی كردن نیاز داریم. بالاخص احتیاج داریم قلب بزرگ و مستحكمی داشته باشیم و ذهنی بزرگ و والا. به خودمان بقبولانیم كه می رویم برزیل با تیم‌های بزرگ بجنگیم و مبارزه كنیم. كلمات آخر من این است. الان زمان این است كه تصمیم گیری‌های مناسب را انجام دهیم. زمان این نیست كه خودمان را پنهان كنیم.

"شما شرط تان را گفتید. فكر می‌كنید مهیا شود"، کی روش در پاسخ به این پرسش گفت: این یك انتخاب برای فدراسیون فوتبال است و بقیه دست اندركارانی که مسئولیت دارند. بقیه این داستان وظیفه من نیست. وظیفه من این است كه تجربه و دانشم را به ایران بیاورم. این راهی است كه من توصیه می‌كنم آن را ادامه دهیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال تصریح کرد: به عنوان مربی وظیفه من این است كه این راه را مشخص كنم اما پیاده كردن آن و ادامه دادن آن برمی‌گردد به مسئولان و اینكه چه تصمیمی اتخاذ می کنند. می خواهم مثال خیلی كوچك و واضحی بزنم. بازیكنانی كه اینجا در این هواپیما هستند باید 15 تا 20 روز استراحت مطلق داشته باشند. اگر استراحت نداشته باشند به خاطر یك فصل 11 ماهه و اینکه هیچ استراحتی بعد از آن نداشتنند، دچار آسیب دیدگی می شوند. وقتی می‌خواهیم برای جام جهانی و بازی های بین المللی دیگر از آنها استفاده كنیم مصدوم می شوند.

وی افزود: 12 جولای، فصل جدید شروع می شود. بازیكنان باید از نظر بدنی و ذهنی آماده باشند. این لیگ باید با یك برنامه ریزی دقیق شروع شود. یك برنامه هم برای جام حذفی داشته باشیم با در نظر گرفتن اینکه برنامه های تیم ملی چه زمانی خواهد بود.

کی روش یادآور شد: ما باید این فضای مناسب و فرصت لازم را ایجاد كنیم تا بازیكنان ما با تیم‌های افریقایی و امریكای جنوبی و اروپایی روبرو شوند. ما باید این فرصت را به بازیكنان جوانمان بدهیم. بازیكنانی مثل شجاع خلیل زاده، علیرضا حقیقی و محسن مسلمان و رضا حقیقی. باید تجربه رقابت بین المللی داشته باشند.

کی روش همچنین خاطرنشان کرد: شما دیروز در مقیاس كوچك فضای جام جهانی را تجربه كردید. دیروز شاهد بودید استادیومی كه نزدیك به زمین بود. 50 هزار نفر دیروز سر و صدایشان بیشتر از 100 هزار نفر در آزادی بود. بعضی از بازیكنان ما با این مسائل به خوبی کنار آمدند چون تجربه لازم را داشتند. واقعا آن‌ها قهرمان هستند. یك بار دیگر می‌گویم كه زمانی نداریم. این برنامه ای است كه باید انجام دهیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال تاکید کرد: فوتبال بین المللی در جهان مثل ایران نیست كه هر وقت یك تعطیلاتی برسد همه می روند شمال؛ شما باید یك تصمیمی را چهارشنبه بگیرید بعد بگویید دو شنبه برمی گردیم. نه این طوری نیست. امروز 19 جون است. دو ماه و نیم دیگر در آگوست یك بازی دوستانه داریم. با چه تیمی؟ نود درصد تیم‌های بین المللی الان برنامه هایشان را درا ختیار دارند و می‌دانند چه زمان با چه تیمی بازی دارند. ما نمی توانیم به جام جهانی برویم و با موریس یا ماداگاسكار بازی كنیم. الان زمان این است كه تصمیم گیری كنیم و انتخاب درست داشته باشیم.



وی در بخشی از گفتگو با خبرنگاران اعزامی به کره جنوبی اظهارداشت: در دنیا دو نوع آدم وجود دارد. افرادی هستند كه وقتی یك وعده غذای خوب می خورند و سیر می شوند می گویند برویم بخوابیم. تنها زمانی به كار كردن فكر می‌كنند كه گرسنگی به آنها فشار می‌آورد. اتفاقی كه برای این افراد می افتد این است كه اگر غذا به آنها نرسد از گرسنگی می میرند. افراد دیگری در دنیا هستند كه وقتی یك وعده می خورند از انرژی آن برای موفقیت های بیشتر استفاده کنند.

کی روش ادامه داد: كلمات آخرم به ایران و ملت ایران است؛ امروز 19 جون باید همگی جشن بگیریم. از آن لذت ببریم. فردا صبح اول وقت همه باید به محل کارشان بازگردند. فردا جشن تمام می‌شود.

"دلتان هست ایران بمانید یا نه"؟، کی روش در پاسخ به این پرسش گفت: من پاسخم را در این زمینه داده ام.

سرمربی تیم ملی فوتبال در پاسخ به این پرسش که "شما گفتید خانه من ایران است"؟، تاکید کرد: دو سال است می‌گویم و هیچ شكی در آن نیست. من هر روز فقط برای همان روز برنامه ریزی و زندگی می کنم. فردا دست خداست. دلیل آمدنم به ایران این بود كه تیم را به جام جهانی برسانم. من سرمربی‌ هستم نه خبرنگار، مسئول و هوادار؛ دوست دارم در زندگی رقابت کنم و ببرم. دوباره حرف من همان است كه قبلا گفتم. اگر می خواهیم برای برد به برزیل برویم، من هستم اما اگر برای تفریح می رویم، نیستم.