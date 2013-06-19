  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۲۱

همراه با جشن صعود تیم ملی فوتبال؛

کی‌روش شادترین مرد جشن صعود تیم ملی/ آزادی به رنگ پرچم مقدس ایران

کی‌روش شادترین مرد جشن صعود تیم ملی/ آزادی به رنگ پرچم مقدس ایران

جشن صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی در شرایطی عصر چهارشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شد که کارلوس کی‌روش یکی از شادترین مردان حاضر در جشن بود و بارها به ابراز احساسات تماشاگران پاسخ داد. بازیکنان تیم ملی هم با در دست داشتن پرچم مقدس ایران دور افتخار زدند و در این جشن شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، جشن صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 2014 از ساعت 18 امروز چهارشنبه با ورود کاروان تیم ملی به ورزشگاه آزادی آغاز شد و بازیکنان و همراهان در حالی که پرچم ایران را در دست داشتند وارد پیست شدند و ابتدا دور افتخار زدند و سپس در مراسم ویژه ای شرکت کردند. حاشیه های این جشن را در زیر می خوانید:

* کی روش در بخشی از مراسم دست کفاشیان را گرفت و مقابل تماشاگران بالا برد.

* محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان پیشاپیش بازیکنان حرکت می کرد.

* بازیکنان تیم ملی هر یک با پرچم مقدس ایران روی دوششان وارد ورزشگاه شدند.

* برخی تماشاگران تصاویری از کارلوس کی روش را در دست داشتند.

* یکی از تماشاگران دسته گل سفیدی را به کارلوس کی روش تقدیم کرد.

* تماشاگران یک پرچم بزرگ ایران را در سکوهای ورزشگاه نصب کرده بودند.

* بی نظمی مراسم دور افتخار یکی از نکات منفی این جشن بود.

* برخی بازیکنان تیم ملی که از سفر به کره خسته بودند شادابی لازم را نداشتند.

* محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان به همراه برخی همراهانش در این مراسم حضور داشتند.

* علی کفاشیان و مسئولان فدراسیون فوتبال نیز پیشاپیش ملی پوشان حرکت کردند.

* بازیکنان پس از زدن دور افتخار به میانه میدان رفتند که سرود مقدس ایران پخش شد.

* تماشاگران در شعارهایی از بازیکنان تیم ملی تشکر کردند.

* برای اهدا گل و مراسم ویژه ابتدا تدارکات تیم ملی به جایگاه دعوت شدند و بعد از آن اعضای کادر فنی و سپس بازیکنان.

* فرزاد حاتمی اولین بازیکنی بود که به روی سن دعوت شد.

* حسین ماهینی روی پیراهن تیم ملی نام بوشهر را حک کرده بود.

* محمد نوری با دو فرزندش در این جشن شرکت کرده بود. برخی بازیکنان دیگر نیز فرزندانشان را به همراه داشتند.

* کارلوس کی روش بازیکنان تیم ملی را با روش های خاصی بدرقه می کرد و نام هر بازیکنی که خوانده می شد دستی به سر او می کشید.

* رحیمی معاون اول رئیس جمهور نیز در اواسط مراسم به جمع عباسی و کفاشیان پیوست و شمایل پرچم ایران را برگردن بازیکنان انداخت.

* با صدا کردن نام رضا قوچان نژاد وی به شدت از سوی تماشاگران تشویق شد.

* کی روش و جواد نکونام آخرین نفرانی بودند که به همراه مهدی محمدنبی به سمت جایگاه رفتند.

* پس از حضور کلیه بازیکنان روی سن مراسم نورافشانی و کاغذپراکنی برگزار شد.

* آندرانیک تیموریان حلقه گلش را به گردن یک جانباز انداخت.

* در پایان مراسم، پرچم مقدس ایران به جواد نکونام کاپیتان تیم ملی تحویل داده شد و او به همراه سایر بازیکنان به جشن و شادمانی پرداختند.

کد مطلب 2080526

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها