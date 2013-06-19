به گزارش خبرنگار مهر، جشن صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 2014 از ساعت 18 امروز چهارشنبه با ورود کاروان تیم ملی به ورزشگاه آزادی آغاز شد و بازیکنان و همراهان در حالی که پرچم ایران را در دست داشتند وارد پیست شدند و ابتدا دور افتخار زدند و سپس در مراسم ویژه ای شرکت کردند. حاشیه های این جشن را در زیر می خوانید:

* کی روش در بخشی از مراسم دست کفاشیان را گرفت و مقابل تماشاگران بالا برد.

* محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان پیشاپیش بازیکنان حرکت می کرد.

* بازیکنان تیم ملی هر یک با پرچم مقدس ایران روی دوششان وارد ورزشگاه شدند.

* برخی تماشاگران تصاویری از کارلوس کی روش را در دست داشتند.

* یکی از تماشاگران دسته گل سفیدی را به کارلوس کی روش تقدیم کرد.

* تماشاگران یک پرچم بزرگ ایران را در سکوهای ورزشگاه نصب کرده بودند.

* بی نظمی مراسم دور افتخار یکی از نکات منفی این جشن بود.

* برخی بازیکنان تیم ملی که از سفر به کره خسته بودند شادابی لازم را نداشتند.

* محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان به همراه برخی همراهانش در این مراسم حضور داشتند.

* علی کفاشیان و مسئولان فدراسیون فوتبال نیز پیشاپیش ملی پوشان حرکت کردند.

* بازیکنان پس از زدن دور افتخار به میانه میدان رفتند که سرود مقدس ایران پخش شد.

* تماشاگران در شعارهایی از بازیکنان تیم ملی تشکر کردند.

* برای اهدا گل و مراسم ویژه ابتدا تدارکات تیم ملی به جایگاه دعوت شدند و بعد از آن اعضای کادر فنی و سپس بازیکنان.

* فرزاد حاتمی اولین بازیکنی بود که به روی سن دعوت شد.

* حسین ماهینی روی پیراهن تیم ملی نام بوشهر را حک کرده بود.

* محمد نوری با دو فرزندش در این جشن شرکت کرده بود. برخی بازیکنان دیگر نیز فرزندانشان را به همراه داشتند.

* کارلوس کی روش بازیکنان تیم ملی را با روش های خاصی بدرقه می کرد و نام هر بازیکنی که خوانده می شد دستی به سر او می کشید.

* رحیمی معاون اول رئیس جمهور نیز در اواسط مراسم به جمع عباسی و کفاشیان پیوست و شمایل پرچم ایران را برگردن بازیکنان انداخت.

* با صدا کردن نام رضا قوچان نژاد وی به شدت از سوی تماشاگران تشویق شد.

* کی روش و جواد نکونام آخرین نفرانی بودند که به همراه مهدی محمدنبی به سمت جایگاه رفتند.

* پس از حضور کلیه بازیکنان روی سن مراسم نورافشانی و کاغذپراکنی برگزار شد.

* آندرانیک تیموریان حلقه گلش را به گردن یک جانباز انداخت.

* در پایان مراسم، پرچم مقدس ایران به جواد نکونام کاپیتان تیم ملی تحویل داده شد و او به همراه سایر بازیکنان به جشن و شادمانی پرداختند.