به گزارش خبرنگار مهر، جشن صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 2014 از ساعت 18 امروز چهارشنبه با ورود کاروان تیم ملی به ورزشگاه آزادی آغاز شد و بازیکنان و همراهان در حالی که پرچم ایران را در دست داشتند وارد پیست شدند و ابتدا دور افتخار زدند و سپس در مراسم ویژه ای شرکت کردند. حاشیه های این جشن را در زیر می خوانید:
* کی روش در بخشی از مراسم دست کفاشیان را گرفت و مقابل تماشاگران بالا برد.
* محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان پیشاپیش بازیکنان حرکت می کرد.
* بازیکنان تیم ملی هر یک با پرچم مقدس ایران روی دوششان وارد ورزشگاه شدند.
* برخی تماشاگران تصاویری از کارلوس کی روش را در دست داشتند.
* یکی از تماشاگران دسته گل سفیدی را به کارلوس کی روش تقدیم کرد.
* تماشاگران یک پرچم بزرگ ایران را در سکوهای ورزشگاه نصب کرده بودند.
* بی نظمی مراسم دور افتخار یکی از نکات منفی این جشن بود.
* برخی بازیکنان تیم ملی که از سفر به کره خسته بودند شادابی لازم را نداشتند.
* محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان به همراه برخی همراهانش در این مراسم حضور داشتند.
* علی کفاشیان و مسئولان فدراسیون فوتبال نیز پیشاپیش ملی پوشان حرکت کردند.
* بازیکنان پس از زدن دور افتخار به میانه میدان رفتند که سرود مقدس ایران پخش شد.
* تماشاگران در شعارهایی از بازیکنان تیم ملی تشکر کردند.
* برای اهدا گل و مراسم ویژه ابتدا تدارکات تیم ملی به جایگاه دعوت شدند و بعد از آن اعضای کادر فنی و سپس بازیکنان.
* فرزاد حاتمی اولین بازیکنی بود که به روی سن دعوت شد.
* حسین ماهینی روی پیراهن تیم ملی نام بوشهر را حک کرده بود.
* محمد نوری با دو فرزندش در این جشن شرکت کرده بود. برخی بازیکنان دیگر نیز فرزندانشان را به همراه داشتند.
* کارلوس کی روش بازیکنان تیم ملی را با روش های خاصی بدرقه می کرد و نام هر بازیکنی که خوانده می شد دستی به سر او می کشید.
* رحیمی معاون اول رئیس جمهور نیز در اواسط مراسم به جمع عباسی و کفاشیان پیوست و شمایل پرچم ایران را برگردن بازیکنان انداخت.
* با صدا کردن نام رضا قوچان نژاد وی به شدت از سوی تماشاگران تشویق شد.
* کی روش و جواد نکونام آخرین نفرانی بودند که به همراه مهدی محمدنبی به سمت جایگاه رفتند.
* پس از حضور کلیه بازیکنان روی سن مراسم نورافشانی و کاغذپراکنی برگزار شد.
* آندرانیک تیموریان حلقه گلش را به گردن یک جانباز انداخت.
* در پایان مراسم، پرچم مقدس ایران به جواد نکونام کاپیتان تیم ملی تحویل داده شد و او به همراه سایر بازیکنان به جشن و شادمانی پرداختند.
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