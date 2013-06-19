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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۲۵

نکونام پس از بازگشت به تهران:

امیدوارم موفقیت‌ها ادامه داشته باشد/ از سال 2006 مردم این قدر خوشحال نبودند

امیدوارم موفقیت‌ها ادامه داشته باشد/ از سال 2006 مردم این قدر خوشحال نبودند

کاپیتان تیم ملی فوتبال در بازگشت به تهران گفت: این که مردم را تا این حد خوشحال می‌بینم واقعا اتفاق بزرگی است. فکر می‌کنم از سال 2006 مردم اینقدر خوشحال نبودند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام پس از بازگشت به تهران با اشاره به شادی مردم پس از صعود به جام جهانی گفت: خدا را شکر می کنم که به جام جهانی رفتیم و مردم را خوشحال کردیم. از سال 2006 به بعد اینقدر خوشحالی از مردم ندیدم. خوشحال کردن مردم برای ما بزرگترین اتفاق بود.

وی افزود: دوست داشتیم که دیشب در ایران بودیم و به همراه مردم شادی می‌کردیم. اکنون هم از خوشحالی مردم خوشحالیم. امیدوارم که اتفاقات خوب برای فوتبال ایران ادامه داشته باشد.

نکونام درباره رفتار سرمربی تیم ملی کره گفت: نشان دادیم که مرد عمل هستیم و همچنین نشان دادیم که فوتبال ایران و نام ایرانی چه کارهایی می‌تواند انجام دهد. خدا را شکر معلوم شد که پس از بازی چه کسی باید خون گریه کند. حرف‌های سرمربی کره جنوبی درست نبود و همه دیدیم که آنها در بازی حرفی برای گفتن نداشتند. آن حرکت کی‌روش هم طبیعی بود.
 

کد مطلب 2080361

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