به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام پس از بازگشت به تهران با اشاره به شادی مردم پس از صعود به جام جهانی گفت: خدا را شکر می کنم که به جام جهانی رفتیم و مردم را خوشحال کردیم. از سال 2006 به بعد اینقدر خوشحالی از مردم ندیدم. خوشحال کردن مردم برای ما بزرگترین اتفاق بود.



وی افزود: دوست داشتیم که دیشب در ایران بودیم و به همراه مردم شادی می‌کردیم. اکنون هم از خوشحالی مردم خوشحالیم. امیدوارم که اتفاقات خوب برای فوتبال ایران ادامه داشته باشد.



نکونام درباره رفتار سرمربی تیم ملی کره گفت: نشان دادیم که مرد عمل هستیم و همچنین نشان دادیم که فوتبال ایران و نام ایرانی چه کارهایی می‌تواند انجام دهد. خدا را شکر معلوم شد که پس از بازی چه کسی باید خون گریه کند. حرف‌های سرمربی کره جنوبی درست نبود و همه دیدیم که آنها در بازی حرفی برای گفتن نداشتند. آن حرکت کی‌روش هم طبیعی بود.

