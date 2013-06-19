به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین قدرت انصاری، مدیرگروه آیات‌الاحکام پژوهشکده باقرالعلوم(ع) با اعلام این خبر گفت: بعد از آنکه جلد اول کتاب موسوعه آیات الاحکام در بیش از هفتصد صفحه به چاپ رسید، جلد دوم که مشتمل بر فصولی از کتاب صلاة بوده نیز مراحل پایانی را طی کرده و آماده چاپ است.

وی افزود: جلد دوم مشتمل بر پنج فصل است و در فصل اول آن به بررسی وجوب صلاة به قول مطلق پرداخته شده که در همین راستا در ابتدا به آیات متعددی اسناد شده و در ادامه به ادله دیگر، مانند روایات اجماع نیز تمسک و در پایان هر بحث به دیدگاه اهل تسنن نیز اشاره شده است.

این محقق حوزوی ادامه داد: در فصل دوم آیات مربوط به نمازهای پنج گانه و اوقات هر کدام از نماز های صبح, ظهر، عصر، مغرب و عشاء مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه به وقت مختص و مشترک هر کدام از آنها از نگاه امامیه و اهل تسنن اشاره شده است.

حجت‌الاسلام انصاری با اشاره به اینکه در فصل سوم مسأله قبله مورد بررسی قرار گرفته است تصریح کرد: کیفیت دلالت آیات بر نحوه تغییر قبله، وجوب استقبال قبله در نماز، حکم قبله در حال ضرروت، اخلال به استقبال قبله در نماز و استقبال قبله در نمازهای مستحبی و ... از نظر امامیه و اهل تسنن، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در هر بحثی به ادله دیگر نیز مانند روایات و اجماع نیز اشاره شده است.

این مدیر پژوهشی توضیحاتی در مورد فصل بعد داد و گفت: در فصل چهارم به آیاتی که می توان برای اثبات برخی ازمقدمات صلاة مانند پوشش در نماز، لباس نماز گزار و احکام مساجد از آنها استفاده کرد، و هچنین به ادله دیگری مانند روایات اشاره شده است.در ضمن اجماع و نظرات اهل تسنن نیز در پایان هر بحثی بیان شده است.

وی یاد آور شد: در فصل پنجم مقارنات صلاة مورد بررسی قرار گرفته، و آیات مربوط به نیت و قصد قربت، تکبیرة الاحرام، قرائت، جهر و اخفات قرائت، قیام، ذکر، رکوع و ... از نگاه امامیه و اهل تسنن مورد بررسی قرار گرفته و از ادله دیگری مانند روایات و اجماع جهت تحکیم مبانی استفاده شده است. همچنین جلد سوم (قسمتی از کتاب الصلاة، کتاب زکاة، و صوم) مراحل پایانی تحقیق در آن صورت پذیرفته، و در حال ارزیابی است.

مدیرگروه آیات‌الاحکام پژوهشکده باقرالعلوم(ع) در مورد جلد چهارم «کتاب الخمس و الحج» گفت: این جلد نیز در هفتصد صفحه، تمام مراحل تحقیق در آن صورت پذیرفته، و در مرحله ارزیابی نهایی بسر می برد. «کتاب الجهاد، امر بالمعروف و نهی عن المنکر، مکاسب محرمه و چهار فصل از کتاب بیع » تدوین شده و جهت ویراستاری و ارزیابی نهایی آماده شده است.

وی در رابطه با جلد ششم افزود: «بخشی از کتاب بیع، اجاره، وکالت و ... مراحل اولیه آن به پایان رسیده و کتاب صلح در حال تدوین است، پیش بینی می شود که تا پایان تابستان مراحل نهایی آن انجام شود. همچنین جلد هفتم در حال تدوین است و پیش بینی می شود در پائیز 92 مراحل نهایی آن به پایان برسد.