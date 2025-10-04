به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی در یادداشتی، موسوعه آیات‌الاحکام پژوهشکده باقرالعلوم (علیه‌السلام) را اثری جامع و نفیس دانست که بر اساس مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) تدوین شده و همراه با مقایسه دیدگاه‌های دیگر مذاهب است.

ایشان تصریح کرد: قرآن مجید نخستین منبع برای استنباط احکام شرعی است و این موسوعه کوشیده با گردآوری موضوعی آیات مربوط به طهارت، نماز و دیگر ابواب، منبعی جامع و ارزشمند در اختیار پژوهشگران قرار دهد.

این تقریظ در راستای معرفی آثار فاخر پژوهشی و تقدیر از تلاش‌های گروهی محققان در حوزه فقه و استنباط احکام شرعی منتشر شد و اهمیت استفاده از منابع موثق در پژوهش‌های علمی و دینی را برجسته می‌کند.

«موسوعه آیات‌الأحکام» در ۲۲ جلد، با رویکرد تقریب مذاهب اسلامی و به‌صورت تطبیقی میان دیدگاه‌های شیعه و اهل‌سنت تدوین شده است.

این اثر علاوه بر موضوعات سنتی فقهی، به مسائل نوپدیدی چون انتخابات، بانکداری، مالیات، فضای مجازی و سلاح‌های کشتار جمعی پرداخته است.