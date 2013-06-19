منتخبین مردم در شوراها، توسعه ورزش همگانی را مد نظر قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ملکی ظهر روز چهارشنبه در مراسم استقبال قهرمانان بسکتبال با ویلچر از مسابقات قهرمانی آسیا واقیانوسه در اراک افزود: منتخبین مردم در حوزه شوراهای اسلامی شهر و روستا باید با توجه به نقش ورزش در سلامت جسمی، روحی و روانی افراد جامعه تلاش در راستای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی را در دستور کار قرار دهند.

وی با بیان اینکه تنها اداره کل ورزش و جوانان به تنهایی قادر به انجام این کار نیست افزود: استان مرکزی دارای توانایی بالقوه و بالفعل ورزشی است که می طلبد شورای شهر و روستا با مساعدت خود توجه به ورزش را در سرلوحه کارخویش قرار دهد.

ملکی در ادامه با اشاره به خلق حماسه سیاسی ملت ایران گفت: نقش ورزشکاران و ملی پوشان در خلق این حماسه ملی بر کسی پوشیده نیست.

مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: ورزشکاران استان مرکزی توانستند با حضور موفق خود در این مسابقات افتخار ارزشمندی برای استان مرکزی کسب کنند.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به ورزش قهرمانی و کسب عناوین قهرمانی توسط ورزشکاران در میادین ملی و بین المللی افزود: امیدوارم که این قهرمانی های ارزشمند ادامه داشته باشد و ما شاهد افتخارآفرینی این ورزشکاران در عرصه های جهانی دیگر نیز باشیم.

رئیس هیات جانبازان و معلولین استان مرکزی در این مراسم گفت: مسابقات قهرمانی بسکتبال با ویلچر آسیا و اقیانوسیه با حضور پنج تیم از کشورهای ایران، ژاپن، استرالیا، مالزی و تایلند در بانکوک برگزار شد.

ابراهیم نصیری با اشاره به سطح کیفی بالای این مسابقات گفت: علیرغم دوری هفت ساله تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران از میادین بین المللی به علت عدم رویارویی ورزشکاران در مسابقات با تیم های رژیم صهیونیستی و آمریکا خوشبختانه ورزشکاران ملی پوش ما دراین مسابقات خوش درخشیدند و توانستند با کسب عنوان قهرمانی در عین ناباوری مسئولین افتخار بزرگی برای ایران اسلامی کسب کنند.

وی یادآور شد: تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران که عنوان قهرمانی مسابقات آسیا و اقیانوسیه را از آن خود کرده شهریور ماه امسال در کنار 9 تیم دیگر از کشورهای مختلف در مسابقات جام جهانی بسکتبال با ویلچر که در ترکیه برگزار می شود شرکت خواهند داشت.

گفتنی است چهار قهرمان بسکتبال با ویلچر ازمسابقات قهرمانی آسیا واقیانوسه باکسب مقام اول به استان مرکزی بازگشتند. آقایان مرتضی عابدی، محمد حسن سیاری، ابولفضل شیرین آبادی و میثم پارساچهار بازیکن تیم ملی ایران از استان مرکزی در ترکیب تیم قهرمان این دوره ازمسابقات بودند.