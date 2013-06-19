تداوم مناقشات در دولت ائتلافی یونان بر سر تعطیلی رادیو تلویزیون دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "نویه زوریخه سایتونگ" در گزارشی از بالا گرفتن مناقشات در دولت ائتلافی یونان بعد از تعطیلی رادیو و تلویزیون دولتی در این کشور خبر داده و نوشت: بعد از بسته شدن رادیو و تلویزیون دولتی "ای آر تی" بحران ایجاد شده در دولت ائتلافی این کشور هنوز پایان نیافته است. روز گذشته دو حزب دولت ائتلافی ، سوسیالیست(پاسوک)، و حزب چپ دموکراتیک (دیمار) بار دیگر با لحنی شدید از نخست وزیر درخواست کردند که فورا دستور بسته شدن رادیو و تلویزیون دولتی را که هفته پیش صورت گرفت لغو کند.

حزب دولتی دیمار تعطیلی رادیو و تلویزیون دولتی از طرف نخست وزیر را اقدامی غیر قانونی ارزیابی کرد.

دوشنبه شب گذشته نیز روسای سه حزب دولت ائتلافی در یونان در یک نشست چهار ساعته درباره امکان خاتمه دادن به اختلافات با هم مشاوره کردند. در این نشست روسای احزاب پاسوک و دیمار خواهان گشایش هر چه سریعتر رادیو و تلویزیون دولتی در این کشور شدند و تاکید کردند که تازه بعد از چنین اقدامی می توان درباره اصلاحات ضروری در کشور صحبت کرد.

نخست وزیر یونان هم بااین استدلال که نمی گذارد سیاستهای اصلاحی مد نظرش تضعیف شود این درخواست دو حزب ائتلافی را رد کرده است.

قرار است امروز نیز دیداری در این راستا بین سران احزاب ائتلافی شکل گیرد. بررسی کنندگان از احتمال دست یابی به توافقی در این باره خبر داده اند. اما اگر این توافق امکانپذیر نشود احتمال دارد که حزب پاسوک و دیمار رای اعتماد خود را از نخست وزیر سلب کنند. چنین اقدامی به انتخابات مجدد دیگری منجر نخواهد شد و تحت یک نخست وزیر جدید این ائتلاف دولتی همچنان پا بر جا خواهد ماند.

مقاومت و مخالفتها علیه بسته شدن رادیو و تلویزیون دولتی یونان توسط بزرگترین حزب مخالف پارلمانی در این کشور (سیریزا) شکل می گیرد. رئیس این حزب مخالف ، در یک تجمع اعتراضی کار دولت ائتلافی را تمام شده ارزیابی کرده و اظهار عقیده کرد که حزب سیریزا دولت آینده را خواهد ساخت.

"دنیل بندیت" از نمایندگان پارلمان اروپا نیز به این تصمیم نخست وزیر یونان انتقاد وارد کرده و آن را رفتاری غیر دموکراتیک نامیده است.