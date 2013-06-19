تحریم بانک ملت لغو شد

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از "رویترز" ، عالی ترین دادگاه انگلستان تصمیم دولت انگلیس در تحریم کردن بانک ملت ایران را اشتباه خوانده و آن را لغو کرد.

حکم این دادگاه همچنین حکم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در ماه ژانویه را تائید می کند که تحریم های اعمال شده علیه بانک ملت ایران از سال 2010 را غیرقانونی خواند و اعلام کرد ایران می تواند برای درخواست غرامت شکایت کند.

آمریکا و کشورهای اروپایی با متهم کردن ایران به تلاش به دستیابی به سلاح اتمی تحریم های گسترده ای را علیه بانک ها و موسسات مالی ایران اعمال کرده اند.