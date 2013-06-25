به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "وال استریت ژورنال" در گزارشی نوشت با وجود تحریم های موسسات مالی و بانک های ایران توسط آمریکا و اروپا هنوز جریان پول به ایران ادامه دارد.

در این گزارش به ناکارامد بودن تحریم های ایران و ادامه کار سیستم مالی بین المللی "سویفت" با بانک های ایرانی و تلاش ایران برای خنثی کردن تحریمها اشاره شده است.

در ادامه این گزارش از بانک مرکزی اروپا و وزارت خزانه داری آمریکا خواسته شده است تا برای جلوگیری از ورود پول به ایران از "سویفت" بخواهند تا تمام تعاملات خود با بانک های ایرانی را متوقف کند.