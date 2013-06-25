۴ تیر ۱۳۹۲، ۱۹:۰۴

روزنامه آمریکایی:

جریان پول به ایران ادامه دارد

یک روزنامه آمریکایی با اذعان به ناکارامدی تحریمهای ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد با وجود تحریم ها جریان پول به ایران ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "وال استریت ژورنال" در گزارشی نوشت با وجود تحریم های موسسات مالی و بانک های ایران توسط آمریکا و اروپا هنوز جریان پول به ایران ادامه دارد.

در این گزارش به ناکارامد بودن تحریم های ایران و ادامه کار سیستم مالی بین المللی "سویفت" با بانک های ایرانی و تلاش ایران برای خنثی کردن تحریمها اشاره شده است.

در ادامه این گزارش از بانک مرکزی اروپا و وزارت خزانه داری آمریکا خواسته شده است تا برای جلوگیری از ورود پول به ایران از "سویفت" بخواهند تا تمام تعاملات خود با بانک های ایرانی را متوقف کند.

