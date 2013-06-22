به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "پاتریک ونترل" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از توجه ویژه دولت این کشور به تحولات برزیل خبر داد. وی طی سخنانی گفت: ما حوادث برزیل را زیر نظر داریم.

ونترل در توجیه اقدام مداخله جویانه آمریکا در رصد اعتراضات اخیر برزیل مدعی شد: موضع ما روشن است، چه در برزیل و چه در دیگر کشورهای جهان، این اعتراضات صلح آمیز بخشی از دمکراسی است و طی آن شهروندان به بیان نقطه نظرات و ترغیب رهبران سیاسی به انجام خواسته های خود می پردازند.

این اظهارات پس از تظاهرات صدها هزار شهروند برزیلی در اعتراض به سیاست های اقتصادی دولت این کشور به ویژه در خصوص هزینه های مربوط به جام جهانی فوتبال 2014، بیان می شود.

طی روزهای گذشته در بیش از 100 شهر برزیل تظاهرات ضددولتی برگزار شده است. در شدیدترین اعتراضات که شب پنج شنبه در شهر برازیلیا رخ داد معترضان با حمله به ساختمان وزارت خارجه قصد تصرف آن را داشتند که با مداخله پلیس ناکام ماندند.