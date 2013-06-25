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۴ تیر ۱۳۹۲، ۸:۳۱

برای پایان دادن به اعتراضات

روسف دستور برگزاری همه پرسی قانون اساسی را داد

روسف دستور برگزاری همه پرسی قانون اساسی را داد

رئیس جمهور برزیل برای پایان دادن به اعتراضات مردمی در این کشور از برگزاری همه پرسی قانون اساسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "دیلما روسف" پس از دیدار با فرمانداران و شهرداران شهرهای مختلف برزیل از این تصمیم خبر داد.

روسف در بخشی از سخنان خود گفت : اعتراضات مردمی نشان می دهد که ما نیازمند قوانین سخت گیرانه تر برای برخورد با  فساد و ارائه خدمات عمومی هستیم از همین رو اقدام به برگزاری همه پرسی می کنیم.

هنوز تاریخ برگزاری این همه پرسی مشخص نیست. برزیل بیش از سه هفته است که با تظاهرات مردمی در اعتراض به فساد دستگاه های حکومتی و پلیس، ارائه بد خدمات عمومی و همچنین شرایط اقتصادی مواجه است. این تظاهرات ها در ابتدا در اعتراض به افزایش بهای بلیط اتوبوس و مترو آغاز شد.

بر اساس این گزارش، برزیل برای آخرین بار در 25 سال قبل اقدام به برگزاری همه پرسی قانون اساسی کرده بود.

کد مطلب 2083193

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