علی صانعی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تعویق در شروع مسابقات لیگ برتر فوتسال اظهار داشت: سازمان لیگ خودش تصمیم گرفته بود، لیگ مردادماه شروع شود و خودش هم این تصمیم را لغو کرد. این کار خوبی نبود. گویا این کار به خاطر گیتی پسند انجام شده که قرار است ابتدا در جام باشگاه‌ها حضور یابد و سپس لیگ برتر را شروع کند.

وی در ادامه افزود: به هر حال این راهش نبود که لیگ را کاملا به تعویق اندازند. به نظرم بهتر بود مسابقات گیتی پسند را عقب می‌انداختند و سایر تیم‌ها از مردادماه کارشان را شروع می‌کردند.

سرمربی تیم فوتسال تاسیسات دریایی با اشاره به مضرات تعویق لیگ فوتسال خاطرنشان کرد: شروع با تاخیر مسابقات از یک طرف به باشگاه‌ها فشار وارد می‌کند و از طرف دیگر این فشار متوجه تیم ملی خواهد بود. من خودم تجربه کار در تیم ملی را دارم و مطمئم اواسط لیگ هم تعطیلاتی خواهیم داشت. با توجه به اینکه تیم ملی هم باید در مسابقات بین المللی از جمله گرند پریکس شرکت کند، امیدوارم فشار زیادی متوجه ملی پوشان نباشد.

صانعی در ادامه، به مشکل اصلی سازمان لیگ فوتسال اشاره کرد و گفت: قبلا هم گفته بودم افرادی که در فوتسال ذی نفع هستند، نباید عضو سازمان لیگ باشند چون آنها به تیم خودشان نگاه می‌کنند و بر این اساس تصمیم می‌گیرند. البته یک راه دیگر هم هست و آن اینکه تمام باشگاه‌ها به عضویت سازمان لیگ در بیایند تا در تصمیمات همه شریک باشند.

وی درباره برنامه تیم تاسیسات دریایی با وجود تاخیر در شروع مسابقات لیگ، تاکید کرد: کاش حداقل زودتر این موضوع را اعلام می‌کردند تا در ماه رمضان در یک تورنمنت خارجی شرکت می‌کردیم. تیم ما از شنبه تا پنجشنبه تمرین می‌کند و هفته‌ای یک روز مسابقه دوستانه برگزار می‌کنیم. با این حساب احتمال برگزاری یک سفر خارجی و یا سفر به شهر دیگر وجود دارد تا از این فرصت استفاده کنیم.

سرمربی تیم فوتسال تاسیسات دریایی در پایان درباره اینکه تیمش خیلی زود تمرینات را شروع کرده و به همین خاطر نسبت به سایر تیم‌ها جلوتر است، گفت: ما خیلی هم از دیگران جلوتر نیستیم. چون تیم تاسیسات دریایی امسال به لیگ برتر آمده است، بیشتر از چهار بازیکن لیگ برتری نمی‌توانیم جذب کنیم. این مسئله باعث شد تا زودتر تمرینات را شروع کنیم و بازیکنان با آمادگی بیشتر وارد مسابقات شوند.

به گفته علی صانعی، تیم تاسیسات دریایی در حال حاضر فقط با مهدی مصطفایی دروازه‌بان فصل گذشته شهید منصوری به توافق رسیده و این بازیکن اولین سهمیه لیگ برتری تاسیسات دریایی است. این تیم سه سهمیه دیگر برای جذب بازیکنان لیگ برتری خالی دارد.