پیگیر شروع لیگ فوتسال در مردادماه هستیم/ برخی اتفاقات به سود فوتسال نیست

غلامعلی مرتضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اعتراض این باشگاه به تعویق در شروع مسابقات لیگ برتر فوتسال ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: قرار بود جلسه‌ای با حضور تمام مدیران باشگاه‌ها برگزار شود که بنا به دلایلی از جمله برگزاری بازی‌های آسیایی داخل سالن این جلسه لغو شد. حالا هم منتظریم سیدرضا افتخاری سرپرست کمیته فوتسال از کره‌جنوبی برگردد تا از به تعویق افتادن مسابقات لیگ جلوگیری کنیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: ما همچنان پیگیر هستیم تا مسابقات لیگ برتر فوتسال در مردادماه برگزار شود. امیدوارم در جلسه‌ای که با حضور مدیران باشگاه‌ها برگزار می‌شود، اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ بتوانند ما را برای تصمیم خود قانع کنند.

مدیرعامل باشگاه فرش آرای مشهد در ادامه به مشکلات شروع دیرهنگام لیگ فوتسال اشاره کرد و افزود: اگر مسابقات دیر برگزار شود، قطعا دچار مشکل می‌شویم زیرا مجبوریم به خاطر مسابقات تیم ملی، لیگ را فشرده تر برگزار کنیم و این مسئله با توجه به محدودیت‌هایی که در بخش حمل و نقل در زمستان هستیم، مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش از حضور همزمان مربی باشگاهی در تیم ملی انتقاد و تصریح کرد: وقتی مربی یک باشگاه در تیم ملی فعالیت می‌کند، حتی اگر این مربی از بازیکن ملی پوشی نخواهد که به تیم باشگاهی‌اش برود، بازیکنان خود به خود ترجیح می‌دهند، در آن باشگاه بازی کنند. این طبیعی است، به همین خاطر شما هیچ جای دنیا نمی‌بینید که مربی تیم ملی در باشگاه هم کار کند.

مرتضایی در پایان گفت: یکی از شروطی که ما برای رضا لک برای حضور در تیم فرش آرا داشتیم این بود که همزمان در تیم ملی کار نکند. ما نمی‌خواستیم این مسائل در تیم فرش آرا رخ بدهد ولی ایشان الان هم در باشگاه گیتی پسند کار می‌کند و هم در تیم ملی. این موضوع به نفع فوتسال ما نیست.

پیش از این قرار بود مسابقات لیگ برتر فوتسال از مردادماه امسال شروع شود ولی هیات رئیسه جدید سازمان لیگ فوتسال، چند هفته پیش اعلام کرد این مسابقات با یک ماه تعویق و از شهریورماه آغاز خواهد شد. این تصمیم موافقان و مخالفانی در میان باشگاه‌های لیگ برتری داشت.