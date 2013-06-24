به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالله موسوی افزود: این طرح با هدف استمرار تزریق روزانه ٨٨٠ میلیون فوت مکعب گاز در مخزن آسماری میدان گچساران اجرا می‌شود.

وی اظهار کرد: برای اجرای این طرح که در شمار طرح‌های عمده پشتیبانی از تولید است دو هزار و ٣٥٦ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

موسوی گفت: میدان گچساران در استان کهگیلویه و بویر احمد از مهمترین میدان‌های تولیدکننده نفت کشور است که از سال ١٣١٦ مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

مدیر مهندسی و ساختمان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با بیان اینکه تزریق گاز در این میدان از سال ١٣٥٦ آغاز شد، افزود: براساس بررسی های کارشناسان مهندسی نفت این شرکت تزریق گاز در میدان گچساران باعث تثبیت فشار نفت و افزایش فشار گاز این میدان شده است.

وی ادامه داد: بر این اساس برای استمرار تزریق گاز به این میدان طرح احداث ایستگاه جدید تزریق از سوی معاونت مهندسی نفت پیشنهاد شد و در دستور کار این مدیریت قرار گرفته است.