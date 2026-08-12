به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی طائب، شامگاه چهارشنبه در جمع اقشار مختلف مردم اراک، قدرت ایمان را رمز پیروزی رزمندگان اسلام در دوران هشت سال دفاع مقدس در برابر دشمنان دانست و گفت: در آن سال‌ها، دشمن با تکیه بر توان تسلیحاتی خود، تصورِ پیروزی قاطع و سریع را در سر می‌پروراند، اما مقاومتِ جانانه ملت ایران و ایثار رزمندگان، این معادله را بر هم زد و خط بطلانی بر تمامِ محاسباتِ مادی کشید.

وی با بیان اینکه امروز نیز شاهدِ تجلی همین روحیه در منطقه هستیم، اظهار کرد: ارتش آمریکا و متحدانش در خلیج‌فارس، دریای عمان و باب‌المندب، نه تنها در تامین تسلیحات مورد نیاز خود با مشکل مواجه هستند، بلکه از نظرِ روحیه و انگیزه نیز در سطحی بسیار پایین قرار دارند.

حجت الاسلام طائب افزود: این در حالی است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تحت هدایت حکیمانه رهبر معظم انقلاب، با اتکا به قدرت معنوی و تجربیاتِ ارزشمند دفاع مقدس، قادر به دفاعِ قاطع از منافع ملی و تنگه‌های استراتژیک منطقه هستند.

رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار، با تشریحِ وضعیت فعلی ارتش آمریکا، تصریح کرد: این ارتش در مواجهه با قدرت بازدارندگی ایران، دچار یک بن‌بست استراتژیک شده است. آن‌ها نه توان رویارویی مستقیم را دارند و نه قادرند از طریق ابزارهای دیگر، اراده‌ ملت ایران را سست کنند، این ناتوانی نتیجه‌ سال‌ها مقاومت با اقتدار و اتکای مستمر به خداوند متعال است.

حجت‌الاسلام طائب، با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح کشورمان در حوزه پدافندی و موشکی، تاکید کرد: ادعای دشمن در خصوص برتری تسلیحاتی، در برابر قدرت دفاعی ایران رنگ باخته است.

وی ادامه داد: آنها در تامین موشک‌های مورد نیاز خود نیز با چالش‌های جدی مواجهند و این یعنی استکبار در باتلاقی گرفتار شده که راهِ گریز از آن، جز با شکست کامل، متصور نیست.

حجت الاسلام طائب با تأکید بر تحقق وعده‌های الهی در خصوص پیروزی حق بر باطل، ابراز امیدواری کرد: با استمرارِ مقاومت و حفظ وحدت، شاهد ریشه‌کنی کامل حضور بیگانگان از منطقه و برقراریِ صلح و ثبات پایدار باشیم.