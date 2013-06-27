ادامه اعتراضات در برزیل /درگیری پلیس با معترضین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، شهر بلوهوریزونچی که از ابتدای آغاز اعتراضات مردمی در برزیل صحنه برگزاری تظاهرات ضد دولتی بوده، شب گذشته نیز شاهد تجمع مردمی بود که به فساد موجود در دولت و در میان نیروهای پلیس، وضعیت بد اقتصادی و توزیع نامناسب خدمات عمومی اعتراض دارند.

تظاهرات شب گذشته در نزدیکی ورزشگاه محل برگزاری مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون ها انجام شد و پلیس برای متفرق کردن معترضین از گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی استفاده نمود.

در همین رابطه سنای برزیل نیز روز گذشته برای فرونشاندن آتش خشم مردم، رای به افزایش جرایم و محکومیت افرادی داد که اتهامات فساد آنها ثابت می شود.

این موضع یکی از خواسته های اصلی معترضین بود و مقامات برزیل امیدوارند که با این تصمیم آتش اعتراضات مردمی فروکش کند.