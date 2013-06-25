تغییر منظومه باغ ایرانی در باغ نگارستان بررسی می شود

به گزارس خبرگزاری مهر، فرم باغ ایرانی، کهن الگویی است از دوران پیش از تاریخ در ذهن مردم ایران شکل گرفته و قوام یافته، تا آنجا که در همه مظاهر فرهنگ و هنر نیز به نحوی نمود یافته است.
از وصف باغ کوروش هخامنشی تا باغهایی که تا اواسط دوران قاجار به هنگام امنیت و رفاه ساخته شد، باغ با تغییراتی جزئی همان باغ ایرانی بود، اما از آن پس باغ هم مانند بسیاری از جلوههای دیگر فرهنگ ایران به آهستگی در کلیات و عناصرش آغاز به تغییر کرد، تا به کلی دگرگون شد. باغهای عمومی پارک شد و خیابانها و حوضها و جویها و گیاهان چنان عوض شد که دیگر باغ ایرانی، آن باغ نبود.
نوشاد رکنی پژوهشگر تاریخ معماری، عضو دانشنامه تاریخ معماری ایرانشهر، کارشنان مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی و رئیس رئیس اداره اطلاعات فرهنگی و حفاظت فنی کتابخانه و موزه ملی ملک قراراست که به عوامل و مظاهر تغییر باغ ایرانی در این دوران بپردازد.
این کارگاه از ساعت 18 تا 21 روز پنجشنبه 6 تیر ماه در فضای باز باغ نگارستان واقع در میدان بهارستان - پشت مترو بهارستان - خیابان دانشسرا - ابتدای خیابان شهید گودرزی (علایی سابق) - درب اصلی باغ نگارستان برگزار میشود و علاقهمندان برای اطلاع بیشتر و ثبتنام میتوانند به سایت www.cafetehroon.com مراجعه کنند.
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