الازهر بايد به وظيفه اصلي خود بيشتر عمل كند

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی به شرح ذیل است.
بسم الله الرحمن الرحيم
«وَ مَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ»
علماء محترم ازهر شريف
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
با كمال تأسف و تأثر اطلاع پيدا كرديم كه آقاي دكتر شيخ محمد حسن شحاته به دست گروهي گمراه و جاهل به فجيعترين و وحشيترين وضع ممكن به شهادت رسيده و خون پاكش را بر زمين ريخته و متأسفانه به بدن مطهر او هم جسارتها نمودند و چهره رحمتي دين حنيف را در دنيا به خشنترين چهره - كه خلاف شئونات انساني و اسلامي بود- نشان دادند.
شايد بتوان گفت از اين گروه جاهل و سفاك اين كار خلاف اسلامي و انساني بعيد نباشد، چون اين گروه نه تنها در مصر دست به اين اعمال ننگين ميزنند بلكه در ساير كشورهاي اسلامي هم امنيّت و آرامش را از مسلمانان گرفته و روزگار را بر آنها سياه نموده و به تباهي كشاندهاند، ولي تعجب از اين است كه در كشوري كه دانشگاه بزرگ «الأزهر» وجود دارد و قرنها افتخارش اين بوده كه معارف بلند اسلامي و اخلاق حميده پيامبر عاليقدر اسلام صلي الله عليه و آله را به جهانيان ارائه دهد امروز شاهد آن هستيم كه اين جنايات در اين كشور اتفاق افتاده است!
ازهر شريف بايد به وظيفه اصلي خود بيشتر عمل كند البته از شما به واسطه محكومنمودن اين جنايت ضد بشريت تشكر ميكنيم ولي اين كافي نيست. شما علماء بزرگ ازهر در مقابل اسلام عزيز مسئول هستيد و مسئوليت امروز شما بيشتر از سابق است.
آيا نميبينيد هر روز علماء وهابي چه فتاواي خلاف شرعي ميدهند و مسلمانان را به ريختن خون مسلمانان تحريك ميكنند؟!
آيا احتمال نميدهيد كه اينها توطئه دشمنان اسلام است كه در كشورهاي خود، همه در آسايش و امنيت باشند ولي مسلمانان را در كشورهاي اسلامي به جان هم انداختهاند؟!
آيا شما تصوير قتل كودكان بي گناه و زنان بي پناه و مردان مظلوم را نميبينيد كه با فجيعترين وضع ممكن كشته ميشوند و تصوير آن را هم به جهانيان نشان ميدهند؟!
بياييد و براي خداوند قيام كنيد و از توان و قدرت معنوي و مذهبي خود كمال استفاده را برده و اقدام فوري نماييد كه فردا ديگر دير است.
بار ديگر بياييد همه علماء اسلام، مسلمانان را به وحدت و يكپارچگي دعوت نموده و اين آيه شريفه را نصب العين خود قرار دهيد كه: «وَ لَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ...»
بياييد به دنيا نشان دهيم كه اسلام عزيز، دين رحمت و رأفت و مهرباني است؛ ديني است كه عزّت و سرفرازي را براي بشريّت ميخواهد.
بياييد به دنيا اعلام كنيم كه قانون اساسي ما قرآن كريم است و ما به اين كتاب آسماني معتقديم و دوست داريم پيامهاي بزرگ سعادتآفرين آن را به جهانيان اعلام كنيم. شما امروز از سران كشورهاي اسلامي بخواهيد كه دست از اختلاف و نفاق بردارند و همه و همه در برابر قرآن كريم سر تسليم فرود آورند.
اينجانب با دلي پُر از آه و ناله از وضعيت اسفبار امروز مسلمانان به پيشگاه قادر متعال شكوه دارم و از خداوند متعال ميخواهم كه عزّت ديرينه مسلمانان را به آنها برگرداند و دشمنان اسلام را خوار و مخذول نمايد.
16شعبان المعظم 1434
لطف الله صافي
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