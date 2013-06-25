شیوه انتخاب اعضای کابینه از سوی روحانی/ گمانه زنی ها در خصوص کابینه را تحویل نگیرید

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر،حجت الاسلام تیمورعلی عسگری مشاور پارلمانی حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در جمع خبرنگاران، گفت: نمایندگان زیادی درخواست دیدار با آقای روحانی را داشتند اما بعد از مشورت با آقایان قرار شد این دیدار بعد از تعطیلات تابستانی مجلس برگزار شود و قبل از مباحث اولیه مربوط به تحلیف رسمی برنامه ای برای حضور آقای روحانی به مجلس در نظر گرفته نشده است.

مشاور پارلمانی حسن روحانی افزود: کمیسیون های مختلف و مجامع استانی نمایندگان قرار بود به صورت جداگانه دیدارهایی را با آقای روحانی داشته باشند که به آنها گفتیم ما یک دیدار عمومی برگزار می کنیم تا ضمن اعلام تبریک پیشنهادات هر دو طرف برای هماهنگی بیشتر دو قوه مطرح شود.

عسگری در خصوص اخبار منتشر شده در رسانه ها در خصوص معرفی برخی اعضای کابینه دولت یازدهم گفت: این موضوعات گمانه زنی رسانه هاست و آقای روحانی بعد از شنیدن پیشنهادها، خواندن رزومه ها و ارزیابی این مسئله که آیا افراد در دولت فراجناحی می گنجند یا خیر، کابینه خود را معرفی می کند.

وی افزود: اظهارات اشخاص و رسانه ها در خصوص اعضای کابینه را تحویل نگیرید چرا که اینها گمانه زنی های رسانه ای است.